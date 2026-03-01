OM – OL : les compos probables de l’Olympico, Beye va faire des choix forts

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Les compos probables de l’Olympico entre l’OM et l’OL.

Ce dimanche, un Vélodrome qui s’annonce bouillant va accueillir plus de 60 000 personnes pour l’Olympico entre l’OM et l’OL, séparés par 5 points au classement de la Ligue 1. En conférence de presse, Habib Beye a laissé planer le flou sur son schéma tactique. S’il a opté pour une défense à 4 à Brest (0-2), il pourrait bien revenir à 3 face à Lyon, comme l’indique L’Équipe.

Le trio Balerdi, Aguerd, Medina est attendu, tandis qu’Aubameyang est pressenti pour tenir la pointe de l’attaque en lieu et place de Gouiri. Un choix fort, si l’on ajoute à cela celui de laisser Pavard ou encore Vermeeren sur le banc.

De son côté, l’OL va devoir faire sans Sulc, Moreira, Fofana, Nuamah, ou encore Kluivert en défense. Quatre attaquants sur le flanc, ce qui va pousser Paulo Fonseca à titulariser sa recrue Roman Yaremchuk aux côtés d’Endrick.

Les compos probables

OM : Rulli – Balerdi (cap), Aguerd, Medina – Weah, Timber, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton, Abner – Tolisso (cap) – Endrick, Yaremchuk.