À LA UNE DU 1 MAR 2026
[13:00]Real Madrid : Arbeloa ne rassure pas pour Mbappé mais relance totalement l’avenir de Vinicius
[12:30]FC Nantes Mercato : le grand retour de Moses Simon relancé !
[12:00]ASSE : Stassin a explosé à Pau, Montanier balance tout sur sa renaissance
[11:30]Revue de presse : Haise déjà discuté à Rennes, alerte pour Lens avant Lyon, Nice cible un attaquant
[11:00]OM – OL : les compos probables de l’Olympico, Beye va faire des choix forts
[10:32]OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL
[10:30]PSG : Paris a trouvé son nouveau Dembélé pour 50 M€, le FC Barcelone en est jaloux
[10:00]Revue de presse espagnole : changement symbolique au Real Madrid, Yamal signe un nouveau record au FC Barcelone
[09:30]OM : McCourt a envoyé un énorme message à l’Arabie saoudite pour la vente du club
[09:00]RC Lens Mercato : un transfert record annoncé, le Stade Rennais n’y est pas pour rien
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – OL : les compos probables de l’Olympico, Beye va faire des choix forts

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 11:00
💬 Commenter
Habib Beye en conférence de presse avec l'OM.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les compos probables de l’Olympico entre l’OM et l’OL.

Ce dimanche, un Vélodrome qui s’annonce bouillant va accueillir plus de 60 000 personnes pour l’Olympico entre l’OM et l’OL, séparés par 5 points au classement de la Ligue 1. En conférence de presse, Habib Beye a laissé planer le flou sur son schéma tactique. S’il a opté pour une défense à 4 à Brest (0-2), il pourrait bien revenir à 3 face à Lyon, comme l’indique L’Équipe.

Le trio Balerdi, Aguerd, Medina est attendu, tandis qu’Aubameyang est pressenti pour tenir la pointe de l’attaque en lieu et place de Gouiri. Un choix fort, si l’on ajoute à cela celui de laisser Pavard ou encore Vermeeren sur le banc.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

De son côté, l’OL va devoir faire sans Sulc, Moreira, Fofana, Nuamah, ou encore Kluivert en défense. Quatre attaquants sur le flanc, ce qui va pousser Paulo Fonseca à titulariser sa recrue Roman Yaremchuk aux côtés d’Endrick.

Les compos probables

OM : Rulli – Balerdi (cap), Aguerd, Medina – Weah, Timber, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton, Abner – Tolisso (cap) – Endrick, Yaremchuk.

OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM