OL : un ancien crack de l’OM et des Bleus se paye Endrick !

Par Laurent Hess - 2 Mar 2026, 16:30
Prêté par le Real Madrid à l’OM, Endrick a été doublement décisif hier lors de l’Olympico. Mais sa prestation n’a pas convaincu une vieille gloire de l’OM et de l’équipe de France…

L’Olympique Lyonnais a quitté l’Orange Vélodrome avec des regrets. Battus 3-2 par l’Olympique de Marseille, les Gones ont pourtant affiché un visage combatif dans un choc intense. À l’issue de la rencontre, Endrick n’a pas mâché ses mots. « C’est difficile à expliquer, c’est un résultat dur à accepter », a-t-il confié. L’attaquant retient néanmoins l’état d’esprit affiché : « On a montré du caractère. » Un discours lucide du Brésilien auteur de 2 passes décisives hier soir. Et pourtant, cela n’a pas suffi à convaincre Alain Giresse.

Giresse sur Endrick : “Il doit faire la différence”

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien international français et ex-milieu de terrain de l’OM n’a pas mâché ses mots. « On le présente comme un joueur d’une autre dimension. Je reste un peu sur ma faim. Dans ce genre de match, il doit justement faire la différence. » Des propos qui interpellent. Car si Endrick a manqué une énorme occasion – ce lob ambitieux face au gardien marseillais –, peut-on réellement parler de prestation décevante après deux passes décisives dans un Olympico ? À 19 ans, dans un OL globalement en difficulté au Vélodrome, le Brésilien a été l’un des seuls à créer du danger constant. Ses accélérations ont fissuré le bloc marseillais. Ses choix offensifs ont pesé.Lui reprocher de ne pas avoir “fait la différence” alors qu’il a directement contribué à deux buts interroge.

Le poids du passé marseillais de Giresse

Autre élément qui alimente la polémique : le passé olympien d’Alain Giresse. Ancien joueur de l’OM, il connaît parfaitement la rivalité OM-OL. Sa sortie est-elle totalement neutre ? Ou traduit-elle une exigence particulière face à un joueur présenté comme un phénomène ? Giresse pointe un élément clé : les grands joueurs doivent finaliser dans les grands rendez-vous. Oui, l’occasion manquée d’Endrick aurait pu changer le destin du match. Oui, les très grands attaquants se définissent par leur capacité à transformer ces moments. Mais réduire sa performance à ce seul geste semble sévère. Car sans lui, l’OL aurait-il seulement existé offensivement dans cet OM-OL (3-2) ?

Les stats d’Endrick à l’OL plaident pour lui

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Endrick s’impose progressivement comme l’un des éléments offensifs majeurs de l’effectif. Toutes compétitions confondues, il totalise à ce stade 18 apparitions, dont 14 titularisations, pour 7 buts inscrits et 3 passes décisives. En Ligue 1, son influence se traduit par une moyenne de 0,45 but par match, avec un taux de tirs cadrés supérieur à 50 %. En Coupe, il a déjà trouvé le chemin des filets à une reprise. Des statistiques encourageantes pour un joueur encore jeune, mais qui confirment surtout son importance grandissante dans l’animation offensive lyonnaise. Reste désormais à transformer cette montée en puissance individuelle en dynamique collective durable…

OLOMReal Madrid

