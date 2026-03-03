À LA UNE DU 3 MAR 2026
RC Lens : Sage annonce plusieurs coups durs avant l’OL et tremble devant Endrick !  

Par Bastien Aubert - 3 Mar 2026, 13:05
Pierre Sage avant le coup d'envoi du match du RC Lens contre Monaco.
Présent en conférence de presse à deux jours d’affronter l’OL en quarts de finale de la Coupe de France (21h), Pierre Sage a donné des nouvelles peu réjouissantes de son groupe au RC Lens.

Pierre Sage a dressé un point médical préoccupant avant le choc entre l’OL et le RC Lens. « Samson Baidoo est encore absent, Allan Saint-Maximin aussi, il a une gêne au mollet. R. Aguilar, K. Antonio sont aussi absents. » Un cumul de forfaits qui fragilise les Sang et Or avant un rendez-vous capital. Concernant Arthur Masuaku, Sage temporise : « Il faut redonner du rythme et l’intégrer petit à petit dans l’équipe. Il y a de la concurrence, mais il parle toujours de l’équipe, et assez peu de lui. Ça prouve bien qu’il s’intègre lui aussi dans le projet collectif. » Un message clair sur l’état d’esprit du groupe, malgré les vents contraires.

« On a de la ressource »

Le coach du RC Lens se veut toutefois rassurant sur la fraîcheur de ses troupes : « On a joué vendredi, les joueurs ont eu six jours pour se préparer. On a de la ressource. C’est plutôt le match de dimanche qu’on traitera d’une autre manière en fonction de ce qui se passera jeudi. » Autrement dit, priorité absolue à la Coupe. Et pour Sage, ce déplacement aura une saveur particulière. « C’est mon retour à Lyon en tant qu’entraîneur et adversaire. Il n’y a pas d’animosité, je suis content de retourner dans ce beau stade avec ce beau public. » Lucide, il analyse aussi la dynamique adverse : « Ils ont joué deux matches pas faciles. Lyon a eu deux fois les balles pour breaker face à l’OM. Je connais ce sentiment-là. »

Sage se méfie d’Endrick 

Mais le véritable sujet d’inquiétude au RC Lens porte un nom : Endrick. « Endrick leur apporte une solution dans la profondeur. Le recrutement d’Endrick était opportun à ce moment. Il va être de plus en plus dur à maîtriser. » Un avertissement limpide. Face à un OL renforcé par un attaquant capable de faire basculer un match sur un appel ou une accélération, Lens sait que la moindre erreur se paiera cash.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

