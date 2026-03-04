Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Ce soir, l’OM dispute un quart de finale de Coupe de France très important contre Toulouse. Malgré cela, le Vélodrome n’est toujours pas à guichets fermés.

L’Olympique de Marseille joue gros. Très gros.

Depuis ce matin, le club phocéen tente d’écouler les dernières places pour le quart de finale de Coupe de France face au Toulouse Football Club, ce soir au Stade Vélodrome. Une situation presque inimaginable au regard de l’histoire d’amour entre l’OM et cette compétition.

37 ans d’attente

La dernière Coupe de France marseillaise remonte à 1989. Ce soir-là, un triplé de Jean-Pierre Papin avait permis de renverser l’AS Monaco (4-3). Image restée culte : le buteur olympien déposant une bise à François Mitterrand avant de soulever le trophée.

Depuis ? Une succession de désillusions :

1991 : défaite 0-1 contre Monaco

2005 : revers 1-2 face au Paris Saint-Germain

2006 : finale perdue aux tirs au but contre FC Sochaux-Montbéliard

2016 : nouvelle chute contre Paris (2-4)

Une éternité pour un club de cette dimension.

Une occasion en or

Cette saison, le tableau semble s’être dégagé. Le PSG est déjà éliminé et l’un de Olympique Lyonnais ou du RC Lens disparaîtra également.

Autrement dit : la route vers le Stade de France n’a jamais paru aussi accessible.

Un sacre offrirait à Marseille son premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2013. Treize ans sans le moindre titre : une anomalie pour un club habitué aux grandes soirées.

Pourquoi le Vélodrome ne fait-il pas le plein ?

Dimanche, plus de 65 000 supporters avaient poussé derrière l’OM lors du succès renversant face à Lyon (3-2). Trois jours plus tard, le guichets fermés n’est pourtant pas acté.

Fatigue ? Lassitude après les deux premiers mois catastrophiques de l’année ? Fracture encore palpable entre une partie du public et son équipe ?

Le contexte reste fragile, malgré le sursaut aperçu contre l’OL.

Quitte ou double pour Beye

Pour Habib Beye, la rencontre a des allures de tournant.

Une nouvelle prestation inspirée, dans la lignée du match face à Lyon, pourrait rallumer définitivement la flamme et embarquer le Vélodrome dans une fin de saison en fusion.

Mais en cas de nouvelle désillusion, la dynamique positive retomberait aussitôt. Et le climat pourrait redevenir irrespirable.

Ce quart de finale dépasse donc largement le cadre d’un simple match de Coupe. Il pourrait définir l’atmosphère de toute la fin de saison olympienne.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France