Interrogé sur le fait de retrouver le Groupama Stadium, qu’il connaît bien, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, l’a joué profil bas, après ses propos polémiques de la veille.

Le quart de finale de Coupe de France entre Lyon et Lens avait déjà un parfum particulier pour Pierre Sage. Ancien formateur puis entraîneur de l’OL, le technicien lensois retrouvait ce jeudi le Groupama Stadium dans un contexte un peu tendu après certaines déclarations qui ont fait réagir.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Pierre Sage avait en effet surpris en évoquant son attachement profond au club rhodanien.

« Je suis lyonnais, entraîneur lensois. Ce sera toute ma vie. Entraîneur de Lens je ne sais pas, mais lyonnais oui. Je reviendrai, oui… »

Des propos très forts qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Si certains supporters lyonnais y ont vu une preuve d’amour pour leur club, du côté de Lens, la réaction a été plus mitigée. Plusieurs fans sang et or ont estimé que ce type de déclaration donnait l’impression que le Racing n’était qu’une étape dans la carrière de l’entraîneur.

Pierre Sage tente d’éteindre la polémique

Conscient de l’émotion suscitée par ses propos, Pierre Sage a adopté un ton beaucoup plus mesuré au moment de retrouver Lyon.

Au micro de France Télévisions, l’entraîneur lensois a préféré jouer la carte de la sobriété lorsqu’il a été interrogé sur ses retrouvailles avec le Groupama Stadium.

« Je n’ai pas l’impression d’être en terrain inconnu. Je connais bien les lieux, j’ai trouvé où était le vestiaire visiteurs donc jusqu’ici, tout va bien. »

Relancé sur l’émotion que pouvait provoquer ce retour dans son ancien stade, Sage a également tenu à calmer le jeu.

« Ému ? Non, ça va. »

Un message clair destiné à montrer que, malgré son passé lyonnais, il est totalement concentré sur sa mission actuelle avec Lens.

« Ce soir, je suis 100 % lensois »

Le technicien a d’ailleurs insisté sur ce point dans une autre interview, accordée cette fois à beIN Sports.

Pierre Sage n’a pas caché que l’entrée des équipes pourrait provoquer un moment particulier pour lui, mais il a rappelé que sa priorité restait son club actuel.

« Ça me fera peut-être quelque chose au moment de l’entrée des deux équipes mais ce soir, je suis 100 % lensois. »

Une déclaration qui devrait rassurer une partie des supporters du Racing, très attachés à l’engagement et à l’identité du club.

Une saison historique en ligne de mire

Au-delà de l’aspect émotionnel, Pierre Sage a également évoqué les ambitions du RC Lens cette saison.

Interrogé par France Télévisions, l’entraîneur a rappelé que ce quart de finale de Coupe de France s’inscrivait dans un contexte particulier : les 120 ans du club artésien.

« Nous sommes dans une saison célébrant les 120 ans du club. On aimerait bien amener ce cadeau à tous les historiques du club et ceux qui ont permis qu’on soit là aujourd’hui. »

La Coupe de France est devenue un objectif majeur pour le club nordiste, soutenu en ce sens par sa direction et par ses supporters.

« La direction met beaucoup de cœur à nous rappeler que la Coupe de France est importante, nos supporters, vu l’avancée dans cette compétition, ont aussi tendance à nous le rappeler. »

Lens dépasse les attentes

Pierre Sage a également rappelé que la saison du RC Lens dépasse déjà largement les objectifs fixés au départ.

« En début de saison, on se disait que si on faisait 8e on serait contents, 6e très très contents. Aujourd’hui, on est deuxième… »

Mais l’entraîneur lensois refuse de s’enflammer.

« On est aussi encore en lice en Coupe de France, mais ces deux choses-là ne sont que des parcours et il faudra confirmer. »

Entre ambitions sportives et émotion personnelle, cette soirée lyonnaise pourrait donc marquer un moment important dans la saison du RC Lens… et peut-être aussi dans la trajectoire de Pierre Sage.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France