Après deux défaites de rang et une élimination de la Coupe de France, l’OL de Paulo Fonseca doit se relancer, ce soir, au Groupama Stadium, face au Paris FC. Voici les onze Gones alignés.

Notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz, avait prévenu : si l’OL négociait bien ses trois dernières rencontres, il pouvait nourrir d’énormes espoirs pour la suite. Mais c’est l’inverse qui s’est passé. Dominé à Strasbourg (1-3), battu par l’OM dans l’Olympico (2-3), le club rhodanien a en plus été éliminé de la Coupe de France par le RC Lens jeudi aux tirs au but (2-2, 4 t.a.b. à 5). Et hier, il a été dépassé au classement par l’OM après sa victoire à Toulouse (1-0). Pour repasser devant et reprendre la 3e place, les Gones doivent impérativement vaincre le Paris FC ce soir au Groupama Stadium.

Une tâche pas forcément aisée car, même si le promu est mal-classé (14e), il a remporté son dernier match, le premier d’Antoine Kombouaré sur le banc (1-0) contre Nice). Avec l’ancien Nantais sur le banc, les Lyonnais peuvent s’attendre à trouver face à eux un bloc hyper compact, replié sur lui-même. La clef de cette rencontre, pour Paulo Fonseca et ses hommes, sera la fraîcheur, eux qui ont vécu trois sommets très intenses lors des dix derniers jours. Voici le onze aligné par le technicien portugais, avec énormément de changements.

OL : Greif – Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Merah, Morton, Tessmann, Abner – Karabec, Himbert.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League