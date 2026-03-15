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OL : à 11 contre 10, les Gones butent sur Le Havre et laissent l’OM seul 3e de Ligue 1

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 19:12
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Ce dimanche, dans un face‑à‑face haletant de la 26ᵉ journée de Ligue 1, Le Havre AC et l’OL se sont quittés sur un score de 0‑0, chacun quittant la pelouse du Stade Océane avec un point au terme d’une bataille tactique et tout en maîtrise défensive.

Un début de match incandescent, puis l’OL dominera sans succès

Dès l’entame de rencontre, Lyon a montré une grande volonté offensive, avec plusieurs occasions franches bien repoussées par le gardien havrais et des interventions défensives opportunes. Malgré une supériorité numérique acquise après l’expulsion de Stephan Zagadou (Havre) dès la 55ᵉ minute pour une faute sur Endrick, l’OL n’a pas su tromper la vigilance du portier havrais ni faire la différence dans la zone adverse, se heurtant à une organisation défensive solide.

À plusieurs reprises, l’attaque lyonnaise a buté sur le bloc havrais ou sur des arrêts décisifs, notamment après une tête de Corentin Tolisso annulée pour une position de hors‑jeu et un tir acrobatique de Tyler Morton parfaitement détourné.

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Le Havre, guerrier en défense et opportuniste en contre

Les hommes de Didier Digard ont su faire front face à une équipe lyonnaise ambitieuse, se montrant solides dans les duels et efficaces dans la gestion des transitions. Malgré quelques alertes, Le Havre a souvent su trouver les bons repositionnements pour neutraliser les attaques adverses, sans toutefois se montrer très menaçant dans la moitié de terrain offensive.

Ce point arraché face à un concurrent direct pour le haut de tableau est une récompense méritée pour les Normands, qui continuent de s’éloigner progressivement de la zone rouge et conservent une dynamique rassurante dans leur lutte pour le maintien.

Conséquences au classement et perspectives

Avec ce résultat, l’OL voit l’OM prendre deux points d’avance au classement de Ligue 1 avant leur prochain match alors que les Gones s’apprêtent à accueillir le Celta Vigo jeudi en huitième de finale retour de la Ligue Europa.

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