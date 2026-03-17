Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Everton a signé son premier contrat pro

Fils de l’ancien milieu brésilien Everson, le jeune défenseur Everton a signé son premier contrat professionnel hier. Un beau geste pour l’OGC Nice car le joueur s’est blessé la semaine dernière et est out jusqu’à la fin de la saison ! Sur le site officiel, Everton a déclaré : « C’est un moment très important pour moi. Signer mon premier contrat professionnel avec l’OGC Nice est une immense fierté. Quand on débute le football, on rêve tous de ce moment. C’est l’aboutissement de beaucoup d’années de travail. Je veux remercier le club pour la confiance qu’il me témoigne aujourd’hui. Je remercie également tous les éducateurs, les staffs et toutes les personnes qui m’ont accompagné depuis mes débuts ici. Je pense aussi beaucoup à ma famille et à mes proches, qui m’ont toujours soutenu et encouragé ».

Paris FC : Immobile bridé par le schéma tactique de Kombouaré ?

Dans son échange hebdomadaire avec les supporters, Pierre Ménès a regretté l’utilisation qui est faite par Antoine Kombouaré de Ciro Immobile. Selon le journaliste, la tactique du Kanak, qui repose sur le contre et le jeu en profondeur, n’est pas du tout adaptée à l’Italien, plus à l’aise dans la surface pour exploiter les centres. Ménès estime également que le poids des années (36 ans) commence sérieusement à peser sur l’ancien buteur de la Lazio, qui manque d’explosivité.

TFC : Restes apte pour Lorient

Sorti sur blessure contre Metz (4-3), Guillaume Restes ne souffre d’aucune lésion à son genou touché lors d’un choc avec Bouna Sarr. Selon La Dépêche du Midi, le gardien de 21 ans devrait pouvoir tenir sa place ce week-end pour le match contre Lorient.

Stade Rennais : Blas et Embolo font débat chez les supporters

Si le Stade Rennais s’est incliné face au LOSC dimanche au Roazhon Park (1-2), deux joueurs de Franck Haise ne font pas l’unanimité chez les supporters : Ludovic Blas et Breel Embolo. « Très déçu par les attitudes de Blas et Embolo. Le premier n’a jamais montré qu’il pouvait être le leader technique de cette équipe malgré un talent indéniable. Le second se moque du monde sur ses entrées en jeu depuis quelques semaines », observe le compte Actu SRFC. Blas, dans le viseur d’une frange des fans rennais, les statistiques sont parlantes. Le Stade Rennais cette saison en L1 avec l’ancien Nantais titulaire : 1 victoire, 4 nuls et 2 défaites. Avec Blas remplaçant : 11 victoires, 3 nuls et 5 défaites…

Très déçu par les attitudes de Blas et Embolo. Le premier n’a jamais montré qu’il pouvait être le leader technique de cette équipe malgré un talent indéniable. Le second se moque du monde sur ses entrées en jeu depuis quelques semaines. #SRFCLOSC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) March 15, 2026

RC Strasbourg : El Mourabet avec le Maroc ?

Auteur d’une saison de bon facture au RC Strasbourg, le milieu marocain Samir El Mourabet va connaître sa première convocation en sélection nationale A. Le joueur figure sur la liste finale de Mohamed Ouahbi pour le rassemblement de Mars.

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Samir El Mourabet connaîtra sa première convocation en sélection nationale A. Le joueur figure sur la liste finale de Mohamed Ouahbi pour le rassemblement de Mars.



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Troyes : un mental s’acier pour viser la L1

Vainqueur à Annecy hier (2-1), Troyes a remporté 6 matches après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 2 cette saison, c’est plus que toute autre équipe. Le club aubois vient d’ailleurs d’enchaîner une 4e victoire consécutive, la meilleure série actuelle du championnat.

6 – Troyes a remporté 6 matches après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 2 cette saison, c'est plus que toute autre équipe.



Le club aubois vient d'ailleurs d'enchaîner une 4e victoire consécutive, la meilleure série actuelle du championnat.



Caractère. https://t.co/owZD6keuOu — OptaJean (@OptaJean) March 16, 2026

SCO Angers : Dujeux prolongé ?

Alexandre Dujeux bientôt prolongé d’un an à Angers ? Selon les informations d’Ouest-France, au moment de sa prolongation jusqu’en 2027 l’été dernier, le coach du SCO avait négocié un option d’un an automatiquement activée en cas de maintien.