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[10:40]Revue de presse espagnole : Courtois rassure au Real Madrid, une surprise dans le onze du FC Barcelone contre Newcastle
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FRANCE

Revue de presse espagnole : Courtois rassure au Real Madrid, une surprise dans le onze du FC Barcelone contre Newcastle

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 10:40
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Thibaut Courtois (Real Madrid)
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Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 18 mars 2026, consacrée entièrement aux 8es de finale de la Ligue des Champions.

SPORT : « Comme une finale »

Accroché à l’aller (1-1), le FC Barcelone prépare son 8e de retour de Ligue des Champions contre Newcastle comme une finale. Pour ce faire, Dani Olmo pourrait évoluer en faux 9 et Gavi pourrait démarrer trois jours après son retour en Liga. 

MARCA : « Le Real plante ses banderilles en quarts »

La qualification du Real Madrid contre Manchester City ne souffre d’aucune contestation (3-0, 2-1). Aurélien Tchouaméni a été immense hier à l’Etihad Stadium. 

MUNDO DEPORTIVO : « Crucial »

Le FC Barcelone sera attendu au tournant face aux Magpies ce soir au Camp Nou dans une mission commando pilotée par Hansi Flick et Lamine Yamal.

AS : « Adieu Pep, bonjour le Bayern »

City écarté, le Real Madrid devrait se retrouver face au Bayern Munich en quarts de finale de la C1. Avec ou sans Thibaut Courtois ? « Courtois a ressenti une petite gêne et nous l’avons remplacé par précaution», assuré Alvaro Arbeloa en conférence de presse, qui a fait entrer Andriy Lunin pour la seconde période. Il s’est toutefois montré rassurant. « Je pense qu’il sera disponible dimanche contre l’Atlético de Madrid. ». Le Belge s’est plaint de l’adducteur droit.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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