Revue de presse espagnole : Courtois rassure au Real Madrid, une surprise dans le onze du FC Barcelone contre Newcastle

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 18 mars 2026, consacrée entièrement aux 8es de finale de la Ligue des Champions.
SPORT : « Comme une finale »
Accroché à l’aller (1-1), le FC Barcelone prépare son 8e de retour de Ligue des Champions contre Newcastle comme une finale. Pour ce faire, Dani Olmo pourrait évoluer en faux 9 et Gavi pourrait démarrer trois jours après son retour en Liga.
MARCA : « Le Real plante ses banderilles en quarts »
La qualification du Real Madrid contre Manchester City ne souffre d’aucune contestation (3-0, 2-1). Aurélien Tchouaméni a été immense hier à l’Etihad Stadium.
MUNDO DEPORTIVO : « Crucial »
Le FC Barcelone sera attendu au tournant face aux Magpies ce soir au Camp Nou dans une mission commando pilotée par Hansi Flick et Lamine Yamal.
AS : « Adieu Pep, bonjour le Bayern »
City écarté, le Real Madrid devrait se retrouver face au Bayern Munich en quarts de finale de la C1. Avec ou sans Thibaut Courtois ? « Courtois a ressenti une petite gêne et nous l’avons remplacé par précaution», assuré Alvaro Arbeloa en conférence de presse, qui a fait entrer Andriy Lunin pour la seconde période. Il s’est toutefois montré rassurant. « Je pense qu’il sera disponible dimanche contre l’Atlético de Madrid. ». Le Belge s’est plaint de l’adducteur droit.
Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
19/04 : Finale de la Coupe du Roi
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League
Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :
22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)