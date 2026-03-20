Pronostic OL – AS Monaco : Lyon continue de couler ?

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’AS Monaco, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais est au fond du trou. Les Gones restent sur une série de sept matchs d’affilés sans victoire toutes compétitions confondues et ont été éliminés ce jeudi dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa par le Celta Vigo (1-3 score cumulé). Désormais quatrième au classement, l’OL reçoit ce dimanche (15h) l’AS Monaco, sixième, pour un choc dans la course à l’Europe.

Ligue 1 – OL vs AS Monaco

Dimanche 22 mars 2026 · 15h · Groupama Stadium

Olympique Lyonnais : réagir avant que le doute ne s’installe durablement

Lyon traverse une période franchement inconfortable. Au-delà des résultats, c’est surtout l’impression laissée par l’équipe qui interroge. Les Gones peinent à imposer leur rythme, concèdent trop de temps faibles et n’arrivent plus à faire basculer les matchs dans le bon sens.

À domicile, l’OL devrait pourtant chercher à prendre l’initiative. Avec des joueurs capables de conserver le ballon entre les lignes, les Lyonnais ont les moyens de mettre Monaco sous pression, au moins par séquences. Encore faut-il retrouver davantage de justesse technique et de continuité dans les temps forts.

L’autre enjeu sera mental. L’élimination européenne de jeudi peut laisser des traces, d’autant que l’équipe reste sur une série négative. Un début de match compliqué ou un but encaissé rapidement pourrait faire ressurgir la nervosité.

Pour espérer l’emporter, Lyon devra sans doute livrer une prestation plus mature, plus resserrée collectivement, et surtout éviter les erreurs qui lui coûtent cher depuis plusieurs semaines.

AS Monaco : surfer sur la dynamique

Monaco se présente dans un contexte bien plus favorable. Le club de la Principauté reste sur cinq succès consécutifs en Ligue 1 et n’a plus perdu toutes compétitions confondues depuis la mi-février. Cette dynamique donne forcément du poids à sa candidature avant ce déplacement.

L’ASM a de quoi poser de vrais problèmes à Lyon, notamment grâce à sa capacité à accélérer rapidement une fois le ballon récupéré. Avec des profils mobiles et techniques dans les zones offensives, Monaco peut punir une équipe lyonnaise qui laisse parfois des espaces entre ses lignes.

Même à l’extérieur, les Monégasques ne devraient pas renoncer au jeu. Ils ont suffisamment d’arguments pour rivaliser dans la maîtrise, tout en restant dangereux en transition. C’est justement ce mélange entre maîtrise et verticalité qui peut rendre leur prestation particulièrement difficile à lire pour l’OL.

Dans ce type d’affiche, Monaco a aussi l’avantage d’arriver avec plus de confiance. Et dans un choc entre deux équipes proches au classement, l’état de forme du moment pèse souvent lourd.

Les confrontations récentes

Les derniers duels entre Lyon et Monaco ont souvent donné lieu à des rencontres ouvertes et disputées. Monaco s’était imposé lors de sa dernière venue à Lyon en août 2024 (2-0), le club princier a malgré tout perdu six de ses dix dernières confrontations face à l’OL.

Sur les 10 dernières rencontres :

Olympique Lyonnais : 6 victoires

AS Monaco : 4 victoires

Match nul : 0

Les compositions probables

La compo probable de l’OL : Greif – Hateboer, Niakhaté, Mata, Tagliafico – Mangala, Tessmann – Karabec, Tolisso, Abner – Endrick.

Absents : Nuamah, Kluivert, Maitland-Niles, Himbert (blessés, reprise), Morton (suspendu).

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Kehrer, Zakaria, Faes – Teze, Camara, Bamba, Adingra – Akliouche, Golovin – Balogun.

Absents : Minamino, Pogba, Salisu, Dier, Diatta, Vanderson, Caio Henrique (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Corentin Tolisso (OL) : Dans une période compliquée pour Lyon, Corentin Tolisso apparaît comme l’un des cadres capables de remettre son équipe sur les rails. Par son expérience, sa qualité technique et sa capacité à se projeter, le milieu lyonnais peut avoir une vraie influence sur le rythme de la rencontre. Dans un match aussi important pour la course à l’Europe, son rôle sera essentiel pour apporter de la maîtrise et guider les siens dans les moments clés.

Folarin Balogun (AS Monaco) : L’attaquant monégasque arrive en pleine confiance avant ce déplacement au Groupama Stadium. Buteur lors de ses trois derniers matchs, Folarin Balogun s’impose comme l’un des hommes forts du moment du côté de l’ASM. Sa vitesse, ses appels en profondeur et son efficacité dans la surface peuvent poser de gros problèmes à une défense lyonnaise en manque de sérénité. S’il bénéficie d’espaces, il pourrait encore se montrer décisif.

Les tendances de cotes : un match très serré

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire OL 2,78 Unibet léger outsider Match nul 3,55 Unibet équilibré Victoire Monaco 2,40 Unibet léger favori

Probabilités implicites approximatives :

OL : 34-36 %

Match nul : 27-29 %

Monaco : 39-41 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à l’AS Monaco avant ce choc. L’écart reste toutefois mesuré, ce qui traduit un match annoncé serré, même si la dynamique récente semble davantage pencher du côté monégasque.

Notre pronostic pour OL – AS Monaco

Monaco ou nul : C’est aussi une option prudente qui tient bien la route. L’OL sort d’un match européen perdu jeudi et n’a plus gagné depuis sept rencontres, alors que Monaco avance avec beaucoup plus de certitudes.

: C’est aussi une option prudente qui tient bien la route. L’OL sort d’un match européen perdu jeudi et n’a plus gagné depuis sept rencontres, alors que Monaco avance avec beaucoup plus de certitudes. Les deux équipes marquent : C’est le pari qui me paraît le plus cohérent sur cette affiche. Lyon, malgré ses difficultés, garde assez de qualité offensive pour trouver l’ouverture à domicile. Monaco, de son côté, arrive avec une dynamique solide et possède les armes pour sanctionner les largesses lyonnaises. Entre une équipe obligée de réagir et une autre en confiance, le scénario d’un match où chacun marque semble crédible.

Scores possibles

1-1 : un scénario crédible si Lyon montre un peu plus de caractère à domicile sans parvenir totalement à inverser la tendance.

: un scénario crédible si Lyon montre un peu plus de caractère à domicile sans parvenir totalement à inverser la tendance. 1-2 pour Monaco : si les visiteurs exploitent mieux les espaces et confirment leur meilleure dynamique du moment.

: si les visiteurs exploitent mieux les espaces et confirment leur meilleure dynamique du moment. 2-2 : une hypothèse intéressante si la rencontre s’ouvre rapidement et bascule dans un match de transitions.

: une hypothèse intéressante si la rencontre s’ouvre rapidement et bascule dans un match de transitions.

Cette affiche de la 27e journée oppose deux équipes aux trajectoires opposées. Lyon reste dangereux sur son terrain et a besoin d’un sursaut, mais la confiance manque clairement en ce moment. En face, Monaco semble plus stable, plus tranchant et plus serein à l’approche de ce choc. Dans ces conditions, un match animé avec des occasions de part et d’autre paraît assez probable, avec un léger avantage psychologique pour l’ASM.