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OM Mercato : une piste surprise et chouchou de l’OL pour remplacer Vermeeren ?

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 15:00
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Mario Stroeykens (Anderlecht)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En difficulté à Anderlecht, Mario Stroeykens (21 ans) est suivi par les recruteurs de l’OM en vue du prochain mercato. Une piste qui a déjà émergé à Marseille mais aussi à l’OL cet hiver.

Mario Stroeykens connaît une saison compliquée à Anderlecht. Auteur d’un seul but et d’une passe décisive depuis le début de l’exercice, le milieu offensif peine à s’imposer dans son club formateur. Pourtant, son nom continue de circuler à l’OM. Selon la presse belge, la cellule de recrutement phocéenne suit le natif de Zellik depuis plusieurs mois, et ce malgré ses difficultés actuelles.

Stroeykens plaît aussi à l’OL

Le profil de Stroeykens avait déjà été évoqué à l’OM l’été dernier avant les arrivées de Matt O’Riley et Angel Gomes. Cette saison, les dirigeants olympiens restent attentifs à la situation, anticipant des départs au milieu. Arthur Vermeeren, actuellement prêté avec option d’achat, pourrait quitter le club, tout comme Geoffrey Kondogbia, à un an de la fin de son contrat. Capable d’évoluer comme meneur de jeu ou un cran plus bas, Stroeykens offre une polyvalence qui intéresse l’OM. 

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Une valeur de 12 M€ sur le marché

Selon Transferfeed, son recrutement nécessiterait un investissement d’environ 12 millions d’euros, une somme importante compte tenu de sa saison décevante, mais justifiée par le potentiel reconnu par les recruteurs olympiens. En parallèle, la Turquie surveille également le joueur, déjà cité cet hiver du côté de l’OL. Besiktas s’intéresse à lui, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée. Une piste à suivre pour cet été.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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