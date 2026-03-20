OM – LOSC : Papin désigne l’adversaire numéro 1 de l’OM pour le podium, Rothen démonte le projet d’Habib Beye

Il a été question d’OM-LOSC ce vendredi sur RMC. Où Jean-pierre Papin s’est montré plus confiant sur l’issue de la saison de l’OM que Jérôme Rothen…

À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, les débats s’enflamment déjà autour de la course au podium en Ligue 1. Sur les ondes de RMC, deux anciens internationaux français ont livré des analyses totalement opposées sur les chances marseillaises : Jean-Pierre Papin et Jérôme Rothen.

Entre optimisme mesuré et critiques acerbes, ce duel médiatique reflète parfaitement les interrogations qui entourent la fin de saison de l’OM.

Papin voit le LOSC comme l’adversaire numéro un de l’OM… après Monaco

Pour Jean-Pierre Papin, l’équation est simple : le match contre Lille peut quasiment sceller la bataille pour la troisième place.

« Lille est un concurrent direct pour la 3e place. Si tu les mets à huit points, ça sent bon », estime l’ancien Ballon d’Or.

Selon lui, l’OM doit surtout continuer sur sa dynamique actuelle et éviter de se projeter trop loin. La méthode est claire : prendre les matches un par un et engranger un maximum de points.

Papin reste toutefois prudent et identifie un autre danger potentiel dans cette lutte pour le podium : AS Monaco. Le club de la Principauté, capable d’enchaîner les bonnes séries, pourrait venir troubler le duel annoncé entre Marseillais et Lillois. On notera que Papin condamne donc déjà l’OL…

Rothen se paye encore Beye

À l’inverse, Jérôme Rothen ne se montre pas convaincu par les progrès affichés sous les ordres de Habib Beye. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain estime que l’OM manque toujours de garanties.

« Le onze type de Beye n’a jamais dégagé la force d’une grande équipe. Même en cas de victoire contre Lille, je ne serai pas confiant », tranche-t-il.

Rothen pointe surtout l’irrégularité marseillaise cette saison, capable selon lui de battre des concurrents directs mais aussi de s’incliner face à des équipes plus modestes. Un manque de constance qui pourrait coûter cher dans le sprint final.

Pour lui, Monaco présente aujourd’hui plus de certitudes collectives et individuelles que l’OM, ce qui en ferait un candidat plus crédible pour terminer sur le podium.

Un choc décisif pour la fin de saison

Ce duel OM-LOSC s’annonce donc crucial à plusieurs niveaux :

Sportivement , il peut permettre à Marseille de prendre une option importante sur la troisième place.

, il peut permettre à Marseille de prendre une option importante sur la troisième place. Psychologiquement , une victoire renforcerait la confiance d’un groupe encore fragile.

, une victoire renforcerait la confiance d’un groupe encore fragile. Symboliquement, elle validerait – ou non – le travail d’Habib Beye depuis son arrivée.

Dans une fin de championnat où chaque point compte, la régularité sera la clé. Et si Papin croit en la capacité de l’OM à tenir le rythme, Rothen reste persuadé que la vérité du terrain pourrait rapidement rattraper les Olympiens.