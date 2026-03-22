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FRANCE

OM : le RC Lens a déterré un atout irrésistible contre le LOSC 

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 12:43
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Amine Gouiri (OM)
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Amine Gouiri, qui a fait très mal au RC Lens lors de sa dernière visite au Vélodrome, sera encore l’tout numéro 1 de l’OM contre le LOSC (17h15).

Depuis son arrivée à l’OM à l’hiver 2025, Amine Gouiri s’est rapidement imposé comme le fer de lance de l’attaque phocéenne. Avec 19 buts inscrits en 35 apparitions toutes compétitions confondues, il est vite devenu un joueur incontournable. Mais ce qui frappe particulièrement, c’est son rendement au Stade Vélodrome : sur ses 19 réalisations, onze ont été marquées à domicile, preuve qu’il s’y sent comme chez lui.

Gouiri, roi du Vélodrome 

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Sur ses quatre derniers matchs au Vélodrome, Gouiri a été impliqué dans sept buts : 2 contre le RC Lens, 2 contre le Stade Rennais (1 but + 1 passe), 2 contre le RC Strasbourg (1 but + 1 passe) et 1 contre l’AJ Auxerre.  On se rappelle qu’il avait fait très mal aux Sang et Or lors de leur dernière visite au Vélodrome. Cette efficacité fait de lui un véritable atout pour l’OM dans la lutte pour les places européennes et la fin de saison.

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Enfin associé avec Aubameyang ?

Avec quatre rencontres encore prévues à domicile, chaque match devient crucial. Pour le LOSC, l’ancien attaquant du Stade Rennais représente un danger permanent. Seul petit bémol : L’Équipe annonce que Pierre-Emerick Aubameyang sera titulaire cet après-midi. De là à voir les deux joueurs associés en plein match, comme l’a sous-entendu Habib Beye vendredi en conférence de presse, il n’y a qu’un pas…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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