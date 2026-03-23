OM : Pierre Ménès s’emporte et dénonce un vol après l’arbitrage contre Lille

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La polémique enfle autour de l’Olympique de Marseille. Après la rencontre face à Lille, l’arbitrage est au cœur de toutes les discussions… et Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots.

Le consultant s’est montré particulièrement virulent envers l’arbitre de la rencontre, estimant que plusieurs décisions ont lourdement pénalisé l’OM. Selon lui, le match aurait pu basculer très tôt en faveur des Marseillais avec un arbitrage différent.

“Lille aurait pu finir à 9” : des décisions qui font débat

Dans son analyse, Pierre Ménès pointe deux actions majeures qui, selon lui, auraient dû entraîner des expulsions côté lillois.

D’abord, le geste de Nathan Ngoy sur Paixao, jugé extrêmement dangereux :

“Il ne lui arrache pas la tête, mais tant mieux… S’il n’y a pas rouge là, on peut tout faire sur un terrain.”

Puis, la charge de Verdonck sur Greenwood, que Ménès considère comme tout aussi grave :

“C’est une charge dangereuse qui met en cause l’intégrité physique du joueur. Il est évident que Verdonck doit aussi être expulsé.”

Deux situations qui auraient pu laisser Lille à neuf contre onze dès les premières minutes, changeant totalement la physionomie de la rencontre.

Un arbitrage pointé du doigt

Au-delà des faits de jeu, c’est la cohérence de l’arbitrage français que Pierre Ménès remet en cause. Il regrette notamment un manque d’uniformité dans les décisions :

“Tous les arbitres n’arbitrent pas de la même façon.”

Une critique récurrente en Ligue 1, où certaines décisions continuent d’alimenter les débats chaque week-end.

L’OM frustré dans la course à l’Europe

Pour Marseille, cette rencontre pourrait laisser des traces. Dans une période clé de la saison, où chaque point compte dans la course à l’Europe, ce type de décision ne passe pas.

Déjà sous pression après des résultats irréguliers, l’OM voit sa marge de manœuvre se réduire. Et dans ce contexte, les erreurs d’arbitrage — réelles ou supposées — prennent une dimension encore plus importante.

Une polémique appelée à durer

Comme souvent en Ligue 1, ce genre de controverse ne devrait pas s’éteindre rapidement. Entre frustration marseillaise et débat sur l’arbitrage, la tension reste vive.

Reste une certitude : dans ce sprint final, chaque décision peut peser lourd. Et du côté de l’OM, certains ont clairement le sentiment d’avoir été lésés.