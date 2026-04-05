À LA UNE DU 6 AVR 2026
[00:00]Une footballeuse aux courbes parfaites enflamme la toile
[23:00]AS Monaco – OM (2-1) : Marseille rate le coche pour le podium, les enseignements à retenir
[22:33]PSG : un gros démenti tombe pour l’avenir d’une star montante parisienne
[22:10]FC Nantes : un nouveau record acté à Metz… et il est catastrophique
[21:50]LOSC – RC Lens : ça a aussi dégénéré après le derby, un Lensois impliqué
[21:30]Mercato : le Stade Rennais et le LOSC à la lutte pour le coéquipier d’une cible rêvée par l’ASSE
[21:10]PSG Mercato : Luis Enrique vise un coup XXL pour son chouchou au FC Barcelone
[20:50]FC Nantes : Halilhodzic inquiet après Metz, il dénonce un vrai problème interne
[20:30]Real Madrid : un ancien du club détruit Kylian Mbappé après Majorque
[20:06]OM : la compo de Beye pour le choc face à l’AS Monaco
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : gros coup dur pour Lyon après le match nul à Angers

Par William Tertrin - 5 Avr 2026, 18:50
💬 Commenter

L’OL a une nouvelle fois déçu ce dimanche lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1 en concédant un match nul sans but face à Angers SCO (0-0) au Stade Raymond-Kopa. Une performance pauvre offensivement qui prive les Gones d’une occasion de se rapprocher du podium, alors que le sprint final de la saison est lancé.

Sur une pelouse où Lyon peinait à faire la différence, les Rhodaniens ont buté sur un bloc angevin bien organisé et n’ont jamais réellement trouvé la solution pour faire plier la défense adverse. Avec ce résultat, l’OL enchaîne les matchs sans victoire en championnat et laisse filer des points précieux dans la course à une place européenne.

Un coup dur offensif et une blessure inquiétante

La rencontre a aussi été marquée par la sortie sur blessure de Pavel Šulc, remplacé par Roman Yaremchuk. L’attaquant tchèque, qui venait de retrouver des sensations intéressantes, a dû quitter ses partenaires prématurément, suscitant l’inquiétude chez les supporters lyonnais.

Présent au micro de Ligue 1+ après le match, Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, a été prudent concernant l’état de santé de son joueur : « Je vais parler avec le docteur, je ne sais pas ce qu’il s’est passé ». Une réponse qui invite à la patience et qui ne rassure pas totalement quant à la gravité de la blessure. Dans la foulée, Le Progrès a précisé que Sulc a ressenti une pointe musculaire. Reste à voir quelle sera sa durée d’indisponibilité, s’il y en a une.

Un OL dans le dur, Fonseca sous pression

Ce nouveau nul intervient dans une période délicate pour Lyon, qui peine à enchaîner les résultats positifs alors que l’équipe vise toujours une qualification en Ligue des champions. Malgré un effectif plus complet ces dernières semaines, les difficultés offensives persistent et mettent Fonseca sous pression.

Avec encore plusieurs matchs cruciaux à venir dans ce sprint final, l’OL devra rapidement retrouver de l’efficacité devant le but et gérer au mieux son groupe pour espérer revenir dans la course aux premières places du classement. Et la possible nouvelle absence de Pavel Šulc pourrait ne pas aider du tout…

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot