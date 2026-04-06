Incapable de gagner pour la neuvième fois d’affilée, l’OL s’est enlisé sur le terrain d’Angers, dimanche (0-0). Endrick a encore déçu.

Dimanche après-midi, l’OL a enchaîné un nouveau match nul (0-0) à Angers, prolongeant à neuf sa série de rencontres sans victoire. L’attaque lyonnaise continue de poser problème, et les tensions autour de l’équipe se font sentir.

Sulc et Endrick : deux symboles d’une attaque en crise

Pavel Sulc, revenu d’une lourde période avec la sélection tchèque, a quitté le terrain à la 55e minute, touché à la cuisse gauche. Sa performance a été transparente, incapable d’apporter de l’impact offensif. Endrick, de son côté, a une nouvelle fois déçu. L’ailier brésilien, qui sort du terrain tête basse à la 73e minute, n’apporte plus la plus-value attendue pour faire monter l’OL vers le podium. Sa baisse de forme inquiète supporters et staff, alors que l’équipe a besoin de ses talents pour inverser la tendance.

Mini-box : performances clés

Pavel Sulc : 55 min jouées, 0 tir cadré, influence offensive limitée

Endrick : 73 min, 1 occasion créée, insuffisant pour relancer Lyon

OL : 0 but, 4 tirs non cadrés, possession 51%, aucune réelle maîtrise offensive

Impact classement : neuvième match sans victoire, Lyon reste dans la zone d’incertitude pour le podium

Quelles solutions pour Fonseca ?

Fonseca peine à trouver l’équilibre entre défense et attaque. L’absence de créativité et de percussion dans le dernier tiers rend le jeu lyonnais prévisible. La sortie de Sulc affaiblit l’axe offensif, et Endrick peine à combiner avec ses partenaires. La réussite future dépendra de la capacité du coach à ajuster ses schémas tactiques et à faire confiance à d’autres éléments offensifs du groupe.

Avec cette série, l’OL doit impérativement réagir lors des prochains matches de Ligue 1. Le podium reste possible, mais chaque match devient une finale. Fonseca devra gérer la fatigue des joueurs, relancer ses attaquants et trouver des solutions pour créer des occasions concrètes. Les prochaines semaines seront déterminantes pour redonner confiance à l’équipe et aux supporters.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)