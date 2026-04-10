OL : Fonseca annonce deux énormes coups durs pour Lorient

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, faisait face ce vendredi à la presse à deux jours de la réception du FC Lorient.

Désormais quatrième de Ligue 1 après avoir enchaîné le week-end dernier face au SCO d’Angers (0-0) un sixième match d’affilé sans victoire en championnat, l’Olympique Lyonnais accueille ce dimanche (20h45) le FC Lorient, en match de clôture de la 29e journée.

Sulc absent face à Lorient

Présent ce vendredi midi en conférence de presse, le coach des Gones, Paulo Fonseca, a apporté des mauvaises nouvelles de son groupe, annonçant le forfait de Pavel Sulc et la non-titularisation de Corentin Tolisso face aux Merlus. « Pavel Sulc ne pourra pas jouer devant Lorient, et Corentin Tolisso ne devrait pas débuter. Ernest Nuamah est là mais manque encore de confiance. Ruben Kluivert est présent », a déclaré le technicien portugais devant les médias.

Revenu de blessure mi-avril après avoir manqué cinq matchs, Pavel Sulc était sorti sur blessure à la 55e minute contre Angers. De son côté, Corentin Tolisso, également sorti touché lors du dernier match, ne s’est pas entraîné ce vendredi avec le reste de ses coéquipiers, se contentant d’une séance individuelle.