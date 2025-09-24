Les mots de Paulo Fonseca avant la rencontre entre Utrecht et l’OL en Ligue Europa.

À la veille du premier match de la Ligue Europa face à Utrecht, le coach de l’OL, Paulo Fonseca, a affiché une détermination intacte malgré quelques absences. Pour lui, l’objectif est clair : bien débuter la compétition.

Des absences qui vont compter

« Nous arrivons ici avec beaucoup d’ambitions. Nous voulons bien commencer l’Europa League. Nous jouerons avec une équipe forte, la meilleure possible pour affronter cet adversaire. Mais c’est vrai que nous avons l’absence de Corentin. Nous pouvons changer quelques joueurs. Nous avons aussi un autre match important ce week-end. Seuls Rémy et Abner sont blessés. Corentin est suspendu, mais tous les autres sont prêts pour jouer », a-t-il expliqué.

Le technicien portugais a également évoqué le souvenir des grandes performances de l’année dernière, notamment l’élimination cruelle face à Manchester, tout en rappelant que son groupe a évolué. « Il est impossible d’oublier le match de Manchester, mais maintenant nous sommes une équipe différente. Nous sommes en construction avec des jeunes joueurs. Plusieurs d’entre eux vont jouer leur premier match de Coupe d’Europe ; l’ambition reste la même : bien commencer la compétition. Nous devons rester concentrés sur le prochain match. On ne peut pas faire de prévisions face à tant d’équipes fortes, mais nous commencerons demain avec ambition », a-t-il ajouté.

« Nous devrons être au niveau européen »

Il a aussi été interrogé sur la gestion de la fatigue et de l’enchaînement des matchs. Pour lui, l’OL peut s’appuyer sur un effectif capable de répondre à ces contraintes sans perdre son identité de jeu. « La compétition a commencé récemment. C’est une période où nous allons commencer à avoir plus de matchs. Nous sommes une équipe différente de l’année dernière, mais nous avons la volonté de faire mieux. J’ai confiance en tous les joueurs. Nous aurons la possibilité de faire des changements, mais je crois beaucoup en notre équipe, en nos joueurs, en notre façon de jouer, en notre identité. C’est aussi une opportunité de montrer que nous pouvons changer quelques joueurs sans que notre style de jeu ne change », a-t-il détaillé.

Le coach a également dressé un portrait précis de l’adversaire du soir, le FC Utrecht, soulignant la qualité de son organisation défensive et la densité de son effectif. « J’ai regardé beaucoup de matchs, et je suis surpris par la qualité d’Utrecht. C’est une équipe qui joue bien et qui cherche à contrôler tous les moments du jeu. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat et beaucoup de bons joueurs. C’est une équipe de qualité. Nous devrons être au niveau européen pour faire un bon match », a conclu Fonseca, qui a donc donné la clé pour aller chercher la victoire aux Pays-Bas.

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.