Les infos du jour : Thiago Motta en pole pour remplacer Habib Beye à Rennes, Endrick rêve de l’OM, débuts imminents pour Paul Pogba

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 21 octobre 2025.

La grosse info : Motta favori au SRFC

L’ancien parisien est en tête de liste pour succéder à Beye, fortement menacé.

Stade Rennais : la piste Thiago Motta totalement relancée pour l’après Beye !

Stade Rennais : pourquoi Thiago Motta se pose en favori pour remplacer Habib Beye

Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?

Stade Rennais Mercato : Hateboer déjà aux oubliettes à l’OL !

Mais aussi…

Ligue 1 : Paul Pogba (AS Monaco) va enfin entrer en scène !

Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu

OM Mercato : le FC Barcelone a réveillé les clubs anglais pour Greenwood, panique à bord !

OM : surprise à l’entraînement, deux retours inattendus avant le Sporting !

OM : première fuite sur le onze face au Sporting, une surprise au milieu !

OM : Gouiri donne de ses nouvelles, elles sont enfin bonnes !

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un milieu qui a fait polémique à l’OM

PSG : Luis Enrique a trouvé le remplaçant d’Hakimi pour cet hiver, c’est une énorme surprise !

PSG Mercato : 60 M€ claqués pour recruter un joueur à scandale !

FC Nantes : les Kita ont-ils fait le pire Mercato de toute la Ligue 1 ?

FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !

FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline !

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Horneland, la remise en question enfin ! »

ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !

ASSE : mauvaise nouvelle pour N’Guessan et Eymard

ASSE : Horneland a mis le doigt sur ce qui cloche chez les Verts, la suite s’annonce grandiose !

ASSE : double bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy !

ASSE : de l’électricité chez les Verts, un titulaire menacé ?

FC Barcelone Mercato : un club inattendu prêt à s’offrir Lewandowski ?