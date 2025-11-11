Alors qu’un départ en fin de saison était quasi certain, l’arrivée de nouveaux investisseurs ambitieux à l’Atlético Madrid pourrait convaincre Julian Alvarez de rester.

L’annonce est tombée hier après-midi : le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital a acheté 55% des parts de l’Atlético Madrid. Les Rojiblancos s’apprêtent à changer d’ère car le nouvel arrivant a débloqué cinq milliards de dollars il y a deux mois pour investir dans le football. Il n’est pas dit que cette somme sera intégralement injectée dans l’Atlético mais il est certain qu’il aura des moyens colossaux pour se renforcer lors des prochaines fenêtres de transferts.

Alvarez retenu pour monter une grosse équipe ?

L’équipe de Diego Simeone sera considérablement renforcée mais elle pourra également conserver ses meilleurs joueurs. On pense notamment à Julian Alvarez. L’attaquant argentin est annoncé depuis plusieurs mois du côté de Barcelone, lui qui a rejoint l’Espagne à l’été 2024 en provenance de Manchester City moyennant 75 M€. Le PSG avait tenté de l’attirer à l’époque, comme il l’a reconnu dans France Football. Le Barça rêverait d’en faire le remplacement de Robert Lewandowski l’été prochain. Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Apollo Sports Capital.

Avec une équipe compétitive et sans doute un contrat revu à la hausse, le champion du monde argentin aura-t-il envie de quitter l’Atlético ? Rien n’est moins sûr…