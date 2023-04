ASSE : grande nouvelle pour Charbonnier, fin de saison pour un troisième Vert ?

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Éloigné des terrains depuis début février en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l'attaquant de l'ASSE, Gaëtan Charbonnier, a fait son retour ce mardi matin à l'entraînement, comme on peut le voir sur les photos publiés par le club du Forez sur ses réseaux sociaux. L'ancien Auxerrois a repris la course en compagnie d'Anthony Briançon et Thomas Monconduit.

Fin de saison pour Mouton ?

Dans les rayons des mauvaises nouvelles, Louis Mouton est sorti sur blessure dimanche dernier avec l'équipe réserve. Selon les informations du site de supporters des Verts, Envertetcontretous, le jeune milieu de terrain stéphanois aurait le ligament de la cheville rompu et devrait être éloigné des terrains pendant environ quatre semaines. Tout comme Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, on pourrait donc ne pas revoir Louis Mouton d'ici la fin de la saison.

Il y a des 👋 qui font plaisir 🥰 pic.twitter.com/YhfC1LYcgw — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 25, 2023

