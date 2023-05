ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Des Verts de moins en moins fringants »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les Verts avaient été renversants contre Guingamp (3-2) pour le plus grand bonheur des 25 000 spectateurs du Chaudron, mais ils n'avaient guère été convaincants pendant 80 minutes, eux qui étaient complètement passés à côté de l'affiche contre Metz (1-3) quinze jours plus tôt, perdant leur invincibilité en décevant, devant 33 000 fidèles. A Laval, ce coup de mou s'est confirmé et il s'est soldé par une nouvelle défaite, la 11e de la saison pour l'ASSE, toujours10e au classement.

Taillée pour jouer la montée, cette équipe là ?



Face à des Mayennais qui jouaient leur survie, les Verts ont concédé plusieurs occasions d'entrée. Larsonneur a dû s'employer avant de s'incliner sur un penalty imaginaire, sifflé à son encontre. Dans la foulée, Chambost a répondu à Elisor d'une belle frappe du gauche, confirmant son retour en forme, mais un but improbable de Bobichon, sur un centre tir, a offert un précieux succès au promu lavallois. Un succès que l'ASSE a contesté jusqu'au bout, redynamisée par les entrées en jeu de Bouchouari et Bamba, mais Lobry a raté une balle de 2-2 en voyant sa frappe contrée par Wadji, incroyable de maladresse à Francis Le Basser... A ses côtés, Krasso et Nkounkou ont été effacés, seul Cafaro jouant à son niveau parmi les attaquants, au sein d'une équipe manquant encore beaucoup de justesse avec le ballon, et qui est à nouveau apparue bien fragile défensivement. Comme les précédents adversaires, Laval a su profiter de nombreux trous d'airs pour créer le danger sur des transitions. Trop de déchet technique, trop d'espaces entre les lignes : les lacunes sont les mêmes ces dernières semaines et Laurent Batlles semble peiner à corriger le tir. Le retour de Briançon ne devrait pas faire de mal pour les trois derniers rendez-vous de la saison, mais les regards sont déjà tournés vers l'avenir. Et dans l'optique de la saison prochaine, ce que montre l'ASSE depuis Metz n'est pas franchement rassurant. On entend d'ailleurs de moins en moins le fameux : « C'est dommage de ne pas avoir eu cette équipe dès le début de la saison ». Ses failles laissent en effet planer le doute sur sa capacité à ramener le club en L1. Surtout si elle venait à perdre cet été quelques uns de ses meilleurs éléments...