ASSE : l'avis de Platini qui sonne comme un tacle à Caiazzo

Retiré du monde du football depuis ses ennuis judiciaires, Michel Platini a accordé une excellente interview au média nîmois Objectif Gard. Dedans, l'ancien meneur de jeu de légende, triple Ballon d'Or et vainqueur quasi tout seul du premier trophée des Bleus (9 buts en 5 matches), a évoqué les dérives du football actuel. Et notamment la présence de dirigeants opportunistes, qui viennent dans le football pour "se faire mousser", comme il le dit, plutôt que pour servir les intérêts de leur club. Toute ressemblance avec l'un des deux présidents stéphanois est évidemment purement fortuite...

"Les hommes à la tête des clubs sont souvent des opportunistes"

"L'ASSE et Nancy en difficulté ? Nous ne sommes plus dans ce football que nous avons connu. Aujourd'hui, on est dans le football-business. Tu as de l'argent, tu as les clubs. Avant, on formait les joueurs et il y avait très peu de transferts. Désormais, on forme pour vendre. Les présidents de foot aujourd'hui ? Les hommes à la tête des clubs sont souvent des opportunistes. Ils sont avant tout là pour eux et pour se faire mousser. Parfois, ça ne se passe pas très bien. Pour autant, je ne dirais pas que l'on manque de bons présidents, et puis des nouveaux arriveront. Par contre, dans le passé, Molinari, Aulas, Bez, Nicollin et Calabro étaient là par passion et il n'y avait que du football avec eux."

"Aujourd'hui, c'est l'argent qui compte et j'ai essayé de faire en sorte que le football ne devienne pas un business, mais le système est plus fort que moi. Il y aura toujours des gens qui mettront encore plus d'argent. Le foot n'a pas été tué par l'argent mais le foot professionnel n'est plus du tout le même que celui que l'on a connu. C'est le même jeu mais ce ne sont plus les mêmes joueurs."

