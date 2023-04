ASSE : les regrets de Lamine Fomba

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

But : Lamine, comment expliquez-vous cette entame ratée contre Metz ?

Lamine FOMBA : On a fait des erreurs. On a donné des buts aux Messins, à commencer par moi sur le premier.

Il y avait 33 000 spectateurs. Avez-vous été perturbés par l'ambiance ?

Non. On avait envie de bien faire. On a des joueurs d'expérience. Il n'y avait aucune appréhension par rapport au public, au contraire. C'est juste qu'il y a eu ces erreurs. Ça nous a plombés d'entrée.

« On s'est repris trop tard »

Que vous êtes-vous dit pendant l'interruption du match ?

On était forcément déçus de notre entame. Mais on s'est bien parlés. Il y a eu des consignes. On s'est remis les têtes à l'endroit. Après, on a mieux maitrisé mais les Messins sont restés solides. Il aurait fallu revenir à 3-2 pour les faire douter mais on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but.



Cette défaite montre-t-elle ce qui vous sépare des meilleures équipes de L2 ?

Je ne pense pas. On a raté notre entame mais derrière c'était quand même cohérent. On s'est repris mais c'était trop tard. Il faudra juste gommer ça pour les prochains matches.

Qu'avez-vous pensé de votre prestation personnelle ?

Il y a eu cette erreur sur l'ouverture du score. Après la reprise, c'était mieux. Un peu comme l'équipe.