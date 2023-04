ASSE - Mercato : la grande lessive de l'été se prépare déjà (2/2)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A Sainté, on le sait sans doute mieux qu'ailleurs : la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et si il était besoin de s'en convaincre, et donc de s'en rappeler, le prochain mercato estival sera là pour le faire. Pour quelle raison ? Parce que bon nombre de visages actuels auront quitté le Forez à la reprise de la prochaine saison de Ligue 2. Parce que des joueurs, si utiles il y a quelques mois, seront grassement payés (spécialité du club) pour économiser sur la masse salariale et chercher un nouveau point d'ancrage. La liste est longue, et même impressionnante. Tentons donc d'y voir plus clair, ligne par ligne, poste par poste.



Milieux de terrain : l'incertitude en grand nombre

Pas simple, y compris pour les supporters les plus assidus, de deviner à quoi va ressembler le milieu de terrain stéphanois la saison prochaine. Hormis Lamine Fomba, arrivé l'hiver dernier, ou encore Victor Lobry, qui donne satisfaction, demeure en effet un flot d'incertitudes. A commencer par ceux qui ont convaincu Batlles mais dont on se demande si une année supplémentaire en Ligue 2 ne va leur donner l'envie de connaître autre chose. Concerné par ce dilemme, Benjamin Bouchouari qui, certes, demeure inconstant dans ses performances mais dont la qualité technique pourrait pousser plusieurs clubs, français ou étrangers, à vouloir racheter ses deux dernières années de contrat. Interrogation similaire pour Thomas Monconduit qui n'a pas tout le temps été un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur, loin de là. Mais avec deux ans de contrat à venir, et de l'expérience, la tendance actuelle est plutôt au maintien du joueur en Vert la saison prochaine. Ce qui pourrait être le cas de quelques jeunes, à commencer par Louis Mouton ou Antoine Gauthier, apparus cette saison et qui pourraient gratter du temps de jeu dans les prochains mois. Il faudra, en revanche, traiter deux dossiers et forcément de manière définitive : Aïmen Moueffek et Mathieu Cafaro. Au sujet du premier, il est une évidence que Batlles souhaite le conserver et même s'appuyer sur lui dans la durée.

Mais une fois rétabli, et capable d'enchaîner sur la durée, cet enfant du club n'aura-t-il pas envie d'un autre challenge ? Fort possible. Quant à Cafaro, il va falloir régler certains détails avec le club à qui il appartient : le Standard de Liège. Certes, l'ancien rémois a fait part de son envie de poursuivre en Vert, mais encore faut-il que le club puisse prendre en intégralité son salaire et payer une indemnité de transfert. Loin d'être gagné. Enfin, si Kader Bamba va logiquement rejoindre le FC Nantes au terme de son prêt, il y a fort à parier que l'ASSE va tenter de mettre fin au pari (perdu) Dylan Chambost, incapable de confirmer des semaines durant alors que Batlles lui a longtemps fait confiance.

Attaque : un dossier chaud et une attente

Le secteur le plus complexe, tant les clubs, français et étrangers, galèrent pour trouver l'attaquant idéal. L'ASSE n'y échappera pas dans les prochaines semaines, sans doute privée, et définitivement, de sa pointe la plus prolifique : Jean-Philippe Krasso. Une évidence que les dirigeants stéphanois doivent aujourd'hui s'attaquer à ce dossier chaud et tout faire pour lui soumettre une alléchante prolongation de contrat, mais la tendance actuelle est clairement au départ. Krasso va recevoir des offres, de l'étranger, bien entendu, mais sans doute également de Ligue 1.

Quel intérêt aurait-il à rester une saison de plus en L2 ? On n'en voit pas.... Toujours dans le sens des départs, on voit toujours assez mal les Verts repartir au combat avec la déception Lenny Pintor, à qui il restera tout de même une année de contrat. On vous l'a clairement expliqué dans nos colonnes, et bien avant tout le monde, Gaëtan Charbonnier dispose dans son contrat, et en cas de maintien, d'une possibilité de continuer l'aventure stéphanoise. Ce devrait être le cas sans que l'on attende encore des semaines pour le savoir. Cas similaire pour Ibrahima Wadji qui, certes peut se montrer brouillon balle au pied, mais qui ne ménage pas ses efforts et surtout dispose encore de deux années de contrat. Le pronostic est simple en ce qui nous concerne : Wadji et Charbonnier seront à la pointe de l'attaque des Verts la saison prochaine en Ligue 2. A la cellule recrutement, et à la direction, de trouver des joueurs de complément et, sait-on jamais, d'une bonne pointe susceptible de soulager les titulaires habituels.