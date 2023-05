FC Nantes : Aristouy lance un premier message à l'attention des jeunes

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Promu de l'équipe U19 au banc de Ligue 1 pour un intérim de quatre matchs, Pierre Aristouy a profité de sa première conférence de presse d'entraîneur du FC Nantes pour envoyer un message à l'attention des jeunes du centre de formation, lesquels enchaînaient les désillusions avec Antoine Kombouaré. Avec lui, ce sera différent ! « Je travaille depuis six ans pour réussir à convaincre les entraîneurs de l’équipe pro de s’appuyer sur des jeunes de la formation. Ça fait partie de l’ADN du club. Cela doit toujours être le cas, c’est une nécessité », a fait savoir l'ancien coach de Mont-de-Marsan, qui a immédiatement mis un bémol à cette belle profession de foi.

Plus de jeunes... Mais pas dans l'opération maintien

« Mais on sait qu’il y a des périodes plus propices que d’autres pour l’éclosion et le développement de ces garçons. Après, si j’avais la conviction que l’un d’entre eux avait suffisamment de moelle, de caractère et de personnalité, tout en ayant les qualités footballistiques pour les quatre derniers matches, ils seraient là. Mais c’est une situation particulière quand même ».

Dans les actes, son groupe pour le déplacement à Toulouse ce dimanche (15 heures) ressemble fortement à celui de Kombouaré avec le seul Quentin Merlin comme représentant de la Jonelière avec les pros. Pour espérer un projet jeune à Nantes, il va falloir attendre un peu ... et espérer que Pierre Aristouy soit confirmé à son poste à l'issue de la saison.

Pour résumer S'il militait pour l'utilisation des jeunes lorsqu'il était éducateur au FC Nantes, Pierre Aristouy a visiblement déjà gagné en frilosité maintenant qu'il dirige l'équipe fanion dans la course au maintien. Le message est clair...

Alexandre Corboz

Rédacteur