FC Nantes - Mercato : l’OL fonce sur un cador des Canaris !

La large victoire de l’OL hier contre le Téfécé (3-0) ne masque pas les limites des Gones cette saison. Y compris dans la création. Pour y remédier, le club Mathieu Louis Jean planche sur différents dossiers dont le premier mènerait à Moses Simon. Selon Foot Mercato, l’OL serait même déjà entré en contact avec l’ailier du FC Nantes, auteur de 3 buts et de 5 passes décisives en L1 cette saison.

L’opération n’a quasiment aucune chance d’aboutir cet hiver : les Canaris ne souhaitent pas s’en séparer et espèrent encore prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Du côté lyonnais, qui doit faire face à une féroce concurrence dans ce dossier, l’objectif serait plus de le récupérer libre en fin de saison.

