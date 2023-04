OM : Sampaoli fait une infidélité aux supporters marseillais !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jorge Sampaoli aime visiblement reprendre des grands clubs au printemps. Il y a deux ans, il avait débarqué à bord d'un OM en crise, le relevant superbement pour le qualifier pour l'Europa League au terme de sa première partie de saison, puis pour la C1 en mai dernier. Ce qui n'avait pas suffi à le retenir. Après un retour manqué au FC Séville, il vient de prendre en main le Flamengo, qui a connu un début d'année civile cauchemardesque (3e du Mondial des Clubs, battu en finale des Supercoupes du Brésil et d'Amérique du Sud, battu d'entrée en Libertadores, par une D4 en Coupe du Brésil et humilié en finale du Carioca par Fluminense).

"Flamengo a les meilleurs supporters du monde"

Alors, au chevet de cet autre grand malade, le docteur Sampaoli a appliqué la même méthode qu'à Marseille : il a annoncé vouloir jouer dans un système qui plaira à ses joueurs et surtout, il a caressé les supporters dans le sens du poil : "Je sais dans quel club j'arrive. Il a les meilleurs supporters du monde, les plus nombreux et nous avons l'obligation de réaliser un travail important avec ces joueurs". Même discours, même méthode, mêmes résultats ?

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de la saison

🗣️ JORGE SAMPAOLI, EN SU PRESENTACIÓN COMO DT DE FLAMENGO: "LLEGO AL CLUB CON LA HINCHADA MÁS GRANDE DEL MUNDO"https://t.co/vytS3ksxfk — El Gráfico (@elgraficoweb) April 18, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Quand il était à l'OM, Jorge Sampaoli avait pris l'habitude de flatter les supporters marseillais en disant qu'ils étaient les meilleurs du monde, qu'il n'avait jamais vu ça. A peine arrivé au Flamengo, il a sorti le même discours.

Raphaël Nouet

Rédacteur