OM - Mercato : le nouveau Harit déclare sa flamme à Marseille et au Real Madrid

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Plus jeune joueur marocain de l'histoire à avoir participer à une Coupe du monde, Bilal El Khannouss, qui évolue depuis 2019 à Genk, est l'une des pépites montantes du football mondial. Dans un entretien accordé à la RTBF, le milieu offensif marocain a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille et au Real Madrid.

"Moi, c'est l’OM et le Real Madrid"

"Bientôt j’aurai le maillot d’Ousmane Dembélé, via un ami commun ! Même si je n’aime pas trop Barcelone. Moi, c’est l’OM et le Real Madrid." Alors que Bilal El Khannouss, estimé à 11 millions d'euros par le site Transfermarkt, est annoncé dans le viseur de Manchester City et de Naples, l'OM et le Real Madrid savent donc qu'ils ont un avantage s'ils veulent le recruter.

Bilal El Khannouss 🇲🇦 (18 ans), milieu de Genk : "Bientôt j’aurai le maillot d’Ousmane Dembélé, via un ami commun ! Même si je n’aime pas trop Barcelone. Moi, c’est l’OM et le Real Madrid." (@RTBF) #TeamOM pic.twitter.com/eMxA51URKP — Infos OM (@InfosOM_) April 24, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans un entretien accordé à la RTBF, le jeune milieu offensif marocain de Genk, Bilal El Khannouss, souvent comparé à Amine Harit, a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille et le Real Madrid.

Fabien Chorlet

Rédacteur