RC Lens : de nouvelles révélations tombent sur la prolongation de Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Annoncé sur le départ l'été dernier, le capitaine et milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a finalement prolongé son contrat avec le club artésien d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Avec une annonce faite au stade Bollaert-Delelis, cette prolongation restera comme l'un des grands moments de la saison des Sang et Or.

"Nous avons transformé une difficulté en opportunité"

Dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, s'est de nouveau exprimé sur la prolongation de l'Ivoirien, faisant de nouvelles révélations sur les dessous de cette prolongation. "En interne sa prolongation a été relativement évidente. Ça n’a pas été la chose la plus complexe à gérer. Nous avons transformé une difficulté en opportunité. Quand a senti qu’il s’investissait dans le club, qu’il choisissait les maillots pour la saison 2024/25, les tenues de ville pour la saison suivante, on s’est dit lui il n’est pas parti…Oui, les joueurs regardent les opportunités qui se présentent. S’il n’y a rien qui leur va vraiment et qu’ils sont bien à Lens, il se disent peut-être qu’ils ont encore des choses à y faire. Notre volonté au RC Lens est de jouer sur la dynamique collective, où chacun apporte son énergie. Et Seko a toujours eu ça depuis son arrivée."

📝 Arnaud Pouille, Directeur Général du @RCLens, est revenu sur la stratégie des Sang & Or dans une émission spéciale sur notre chaîne Twitch 📲 !



🔁 La prolongation de Fofana

👶 La Gaillette

✍️ La politique du recrutement

👕 Le maillot collectorhttps://t.co/XmAjuVrSBA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 12, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, est revenu sur la prolongation de Seko Fofana, faisant de nouvelles révélations sur les dessous de cette prolongation.

Fabien Chorlet

Rédacteur