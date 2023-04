Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti est tombé sous le charme d'une cible de Campos

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Apprécié de Luis Campos qui aurait bien aimé l'attirer au PSG, Rafael Leao (Milan AC) est aussi dans l'oeil d'un autre grand nom du football. En effet, si l'on en croit Manu Sainz, journaliste emblématique du quotidien AS, Carlo Ancelotti aurait été « ébloui » par le « Mbappé portugais »... Au point de le réclamer à sa direction au Real Madrid ?

Rafael Leão, un dossier trop compliqué, même pour le Real Madrid ?

Pour autant, si le coach des Merengue parle de Leao en « termes élogieux », il n'est qu'assez peu probable que le Real Madrid ne casse sa tirelire à l'été 2023 pour l'ancien Lillois. Si les rapports des recruteurs sont très positifs à l'égard de Rafael Leao, la Maison blanche ne paiera pas la clause libératoire de 150 M€ pour attirer l'ancien joueur du Sporting.

Par ailleurs, Rafael Leao, qui est très heureux chez les Rossoneri, ne se voit pas partir en fin de saison comme il l'a encore déclaré mercredi à Sky Sports Italia : « Je veux rester à Milan. Il me reste un an de contrat et nous sommes en pourparlers. Je me sens chez moi et je suis très heureux d'être ici ».



Alexandre Corboz

Rédacteur