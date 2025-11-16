OM Mercato : l’OL fait un premier coup de Trafalgar à Marseille pour cet hiver !

Courtisé depuis cet été par l’OM, Sacha Boey (Bayern, 25 ans) voit de nouveaux prétendants débarquer… et pas n’importe lesquels.

Le mercato n’a pas encore ouvert que l’OM se retrouve déjà confronté à un premier coup de Trafalgar. Alors que Marseille songe à se renforcer sur les côtés, le nom de Sacha Boey circulait en interne depuis plusieurs semaines. L’ancien latéral du Galatasaray, aujourd’hui au Bayern Munich, coche toutes les cases recherchées par Roberto De Zerbi.

Mais selon Ekrem Konur, deux concurrents directs viennent de s’inviter dans la danse : l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui avait déjà approché Boey l’été dernier et comptait revenir à la charge en janvier.

L’OL se positionne sur Sacha Boey

La situation s’accélère puisque le Bayern prévoit de mettre Sacha Boey en vente dès cet hiver. Et le joueur ne manque pas de prétendants. Galatasaray, la Juventus, West Ham, Crystal Palace et Séville observent également le dossier. Dans ce contexte déjà très concurrentiel, une donnée pourrait tourner à l’avantage de l’OM : les préférences du joueur.

Boey vise clairement un retour dans un championnat majeur, avec une attirance annoncée pour la Premier League, la Liga ou… la Ligue 1. La bataille s’annonce féroce, et l’OL n’a pas perdu de temps pour mettre la pression sur son rival marseillais. Pour l’OM, la marge d’erreur est désormais inexistante. Le mercato n’a même pas commencé que les coups bas pleuvent déjà.