Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !

Endrick (19 ans), annoncé en prêt à l’OL dès janvier, n’est pas si sûr de quitter le Real Madrid pour rejoindre les Gones…

Alors que l’écart entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga fond à vue d’œil (de cinq à un point en seulement deux journées), les choix de Xabi Alonso sont de plus en plus contestés dans la capitale espagnole. Ce week-end encore, à Elche (2-2), le technicien a surpris tout le monde avec une composition lunaire : Rodrygo aligné en pointe aux côtés de Kylian Mbappé, tandis que Vinicius, Camavinga ou encore Valverde débutaient sur le banc. Endrick, lui, n’a même pas eu droit à une entrée en jeu, malgré les difficultés offensives flagrantes de la Casa Blanca, illustré par un Rodrygo muet depuis 29 matchs ! Le média pro-Real Defensa Central a milité pour qu’Endrick ait sa chance.

Le Real Madrid n’est pas pressé

Sauf imprévu, le Brésilien rejoindra l’Olympique Lyonnais en janvier. Sauf qu’au Real, certains continuent de croire aux capacités de l’attaquant brésilien. Et un retournement de situation reste possible à en croire El Chiringuito. Le média croit en effet savoir que le prêt d’Endrick à l’OL n’est pas encore validé. Il n’y aurait qu’un accord verbal entre le Real Madrid et le club olympien. Le Real ne serait pas pressé de boucler le deal. Il attendrait sagement le début du Mercato et pourrait retenir Endrick en cas de blessure d’un attaquant. Ou en cas de licenciement de Xabi Alonso, lequel s’est donné un peu d’air mercredi soir avec la victoire merengue en Ligue des champions à Olympiakos (4-3).