OL : les tops et les flops de la victoire contre Go Ahead Eagles (2-1)

Alors que l’OGC Nice et le LOSC se sont inclinés ce jeudi soir en Ligue Europa, l’OL s’est imposé face à Go Ahead (2-1). Voici nos top et nos flops du match des Gones…

La soirée européenne avait mal débuté pour les clubs de Ligue 1. En effet, l’OGC Nice s’est incliné contre Braga (0-1). Éliminés, les Aiglons quittent la compétition par la petite porte et auront encore deux matchs pour éviter le zéro pointé. De son côté, le LOSC s’est également incliné sur le terrain des Young Boys de Berne (0-1). Ozer s’est illustré en détournant un penalty en première mi-temps mais les Suisses ont trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Males, à l’heure de jeu.Mais l’OL a sauvé l(honneur des clubs français en s’imposant face aux Hollandais de Go Ahead grâce à des buts de Moreira et Sulc, en début de match, alors que Go Ahead avait égalisé juste après l’ouverture du score.

Moreira confirme, Niakhaté en patron

Du côté des flops, pas grand monde n’est passé au travers à l’OL même si Merah a livré une prestation assez neutre et que Descamps a encaissé un but sur l’une des rares attaques néerlandaises. Tolisso est fautif sur le but encaissé mais il a encore réalisé un gros match, passant tout près d’ajouter un 3e but en fin de match avec une tentative repoussée sur par la barre. C’est aussi le cas d’Afonso Moreira, buteur et omniprésent sur son côté gauche. Passeur décisif sur son but, Morton a régalé au milieu alors que Niakhaté, proche de marquer dans le temps additionnel, s’impose comme le patron de cette défense olympienne, match après match. Sulc a boosté ses stats, une fois de plus. Et l’OL a confirmé qu’il fallait encore compter sur lui cette saison sur la scène européenne. Ce qui n’a pas été le cas de tout le monde ce soir… (avec Alexandre CORBOZ)