Mercato : les finances de l’OL plombées… par un ancien de l’OM ?

Par William Tertrin - 23 Déc 2025, 19:33
La rumeur enfle : Duje Caleta-Car, passé par l’OM entre 2018 et 2022 (130 matchs) et aujourd’hui à la Real Sociedad, pourrait réintégrer l’effectif de l’OL dès cet hiver. À l’heure où le mercato s’active en coulisses, Lyon avance avec méfiance, jonglant entre incertitudes sportives, équilibres financiers et règlementations contractuelles. État des lieux.

Où en est Duje Caleta-Car à la Real Sociedad ?

Arrivé au Pays basque lors d’un prêt payant assorti d’une option d’achat (0,5 M€ pour le prêt, 4 M€ en cas d’option levée), Caleta-Car peine à convaincre. Titulaire lors de ses 11 premiers matches sous le maillot txuri-urdin, il a vu son temps de jeu plonger depuis octobre : seulement trois apparitions dans le onze de départ ces deux derniers mois.

Le défenseur central, dont le contrat avec l’OL court jusqu’en 2027, n’est plus au cœur du projet de son club d’accueil. Ce ralentissement pose aujourd’hui la question de son avenir immédiat, et interroge l’ensemble des acteurs du dossier. En effet, un journaliste espagnol a affirmé que la Real Sociedad va mettre fin au prêt du défenseur de 29 ans.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur peut-elle tout changer ?

La donne pourrait encore évoluer. La Sociedad a récemment nommé Pellegrino Matarazzo à la tête de l’équipe. Un changement de coach durant la saison bouleverse souvent les plans : nouveaux systèmes, hiérarchies redistribuées, opportunités pour certains, déclassements pour d’autres. Caleta-Car pourrait-il profiter d’un nouvel élan ? Rien n’est figé à l’approche du mercato hivernal, où tout peut basculer d’une semaine à l’autre.

L’OL prudent face à la rumeur d’un retour

Du côté lyonnais, la prudence est de mise. Sollicité sur ce dossier par Le Progrès, le club affirme qu’aucune demande officielle de rupture de prêt n’a été reçue à ce jour de la part de la Real Sociedad. Pour rappel, les règles FIFA imposent que la fin anticipée d’un prêt nécessite un accord des deux clubs – sauf clause précise, aujourd’hui très rare sur ce type d’opération.

Ce flou alimente les débats, tout comme les critiques d’anciens joueurs sur la gestion du dossier Caleta-Car, toujours sans issue, à cette heure.

Les enjeux financiers d’une possible rupture de prêt

Le paramètre économique complique encore la donne. Le prêt actuel prévoit que la Real Sociedad prenne en charge l’intégralité du salaire de Caleta-Car (2,3 M€/an). Un retour du défenseur en janvier ferait instantanément peser cette charge sur les finances de l’OL, déjà sous pression. L’option d’achat fixée à 4 M€ risquerait d’être abandonnée par la Sociedad, ce qui bouleverserait la stratégie du club rhodanien pour l’équilibre de sa masse salariale.

La question n’est donc pas seulement sportive. Elle est aussi budgétaire, voire structurelle pour un club en pleine recomposition.

Quel impact pour le mercato lyonnais ?

Dans l’immédiat, l’arrivée potentielle de Caleta-Car ne bouleverse pas la feuille de route de l’OL sur le marché des transferts. Si des renforts restent envisagés – notamment en défense et au milieu – la priorité affichée demeure les départs, pour alléger l’effectif et relancer les finances.

Le club vient d’enregistrer l’arrivée du jeune Brésilien Endrick, mais reste en alerte sur d’autres profils pour cet hiver. Le dossier Caleta-Car, lui, évoluera au rythme des négociations entre Lyon et la Sociedad…

