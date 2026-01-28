Real Madrid, OL Mercato : Endrick faire une grande promesse aux supporters lyonnais, l’OM, le RC Lens et le LOSC peuvent trembler !

Prêté par le Real Madrid, Endrick régale l’OL depuis son arrivée. Et il ne compte pas s’arrêter là…

Quatre buts en deux matches… Endrick réussit des débuts fracassants à l’OL, où il est prêté par le Real Madrid jusqu’en fin de saison. Justement, ce tableau pourrait évoluer. Selon les informations d’ESPN Brésil, Paulo Fonseca a clairement fait passer le message à sa direction : tout faire pour prolonger le prêt d’Endrick d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2027. Un signal fort envoyé par l’entraîneur portugais, convaincu du potentiel et de l’impact du jeune Brésilien dans son projet de jeu. À l’OL, Endrick est perçu comme un joueur capable de franchir un cap rapidement, à condition de bénéficier de temps de jeu, de confiance et de continuité. Trois éléments que Fonseca estime pouvoir lui offrir.

Endrick fera tout pour faire gagner l’OL

Dans cette attente, le Brésilien annonce dans un entretien accordé à Ligue 1+ qu’il est très déterminé à aider l’OL à finir fort sa saison. « Il faut que les supporters s’attendent à ce que je me batte pour eux sur le terrain. Tant que je serai ici, je ferai tout pour Lyon. Je ne suis pas venu pour rigoler, ou comme on dit au Brésil, faire des blagues. Je suis venu pour jouer, pour gagner puis pour les aider ». Paulo Fonseca et les supporters de l’OL devrait être ravis. Et les concurrents directs de Lyon pour les places européennes sont prévenus, à commencer par le LOSC, prochain adversaire des Gones ce week-end.