OM : Beye prépare une révolution inquiétante face à l’OL, les supporters vont halluciner !

Par Bastien Aubert - 22 Fév 2026, 09:17
💬 Commenter
Habib Beye (OM)
Alors que l’OM s’est incliné à Brest pour la première d’Habib Beye sur le banc, le nouvel entraîneur marseillais prépare un changement face à l’OL dans une semaine (20h45).

Battu à Brest pour sa première sur le banc, l’OM version Habib Beye entre dans une semaine capitale. Et le choc face à l’OL dimanche prochain (20h45) pourrait marquer un vrai tournant. Dès ce lundi, l’OM s’envole pour un stage à Marbella jusqu’à vendredi.

Marbella pour tout changer

Objectif : couper avec l’urgence du quotidien et installer enfin la méthode Beye. Après n’avoir dirigé qu’une seule séance avant Brest, le nouveau coach marseillais veut se « réfugier dans le travail » et profiter d’une semaine complète pour imposer sa « méthodologie » et sa « patte ». Sa priorité ? La densité athlétique. Un chantier majeur. La préparation estivale n’avait concerné qu’une partie des titulaires actuels, et l’enchaînement des matches en première partie de saison a empêché tout travail de fond. Résultat : une équipe souvent dominée dans l’intensité. Beye veut corriger ça immédiatement.

Vers un retour à trois défenseurs centraux ?

À Brest, Beye a tâtonné. 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1… trois systèmes testés en cours de match, dans la continuité du staff intérimaire. Mais selon L’Équipe, un changement plus radical se profile. Un retour à trois axiaux est sérieusement envisagé. Avec le retour de suspension de Leonardo Balerdi, capitaine marseillais, l’option prend de l’épaisseur. L’Argentin, malgré des erreurs régulières, reste un leader naturel. À trois derrière, il pourrait retrouver un cadre plus sécurisant. « Ce qui est sûr, c’est qu’on a les hommes pour bouger sur le système et notre animation, peut-être plus en adéquation avec le profil des joueurs », a-t-il affirmé. 

Dernière chance avant le choc

Le message est clair : Beye veut adapter le système aux profils, et non l’inverse. Les profils sont là. Les solutions aussi. Mais les joueurs doivent retrouver leur niveau. Et vite. Le stage de Marbella ressemble déjà à une dernière fenêtre avant le duel face à Lyon. Un match à haute tension, où l’OM n’aura pas le droit à l’erreur. Beye prépare sa révolution. Reste à savoir si elle relancera Marseille… ou si elle accentuera les inquiétudes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

