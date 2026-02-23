Dans le viseur du FC Barcelone en cas de départ de Marcus Rashford, l’ailier de l’OL Malick Fofana (20 ans) voit les Blaugranas se concentrer sur le transfert définitif de l’Anglais.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information selon laquelle le FC Barcelone hésitait entre Marcus Rashford et Malick Fofana pour la saison prochaine. L’ailier anglais a rendu de fiers services aux Catalans en début de saison mais il n’est plus titulaire à l’heure actuelle et le FCB rechigne à lever les 30 M€ de son option d’achat. Il voudrait que Manchester United baisse l’indemnité mais les Red Devils ne veulent rien entendre. Raison pour laquelle il explore d’autres pistes, dont celle menant à l’ailier lyonnais.

Deco a rencontré les agents de Rashford ce lundi

Mais, bonne nouvelle pour l’OL, le FC Barcelone semble déterminé à tenter le tout pour le tout pour conserver Rashford ! Le quotidien Sport a diffusé ce soir une vidéo dans laquelle on voit le directeur sportif blaugrana, Deco, rencontrer les agents de l’international anglais. L’idée serait de se mettre d’accord sur les bases d’un futur contrat avant de mettre la pression à Manchester United pour un transfert. Le fait que Rashford connaisse déjà l’équipe et soit expérimenté (il a 28 ans, contre 20 à Fofana) pèse dans la balance. En revanche, pour rester, il a devoir accepter une diminution de salaire.

En outre, le Barça a conscience qu’il faudra bien plus que 30 M€ pour recruter Fofana à l’OL. Les Gones en attendent au moins 50 M€ et avec l’intérêt de clubs anglais, ils espèrent que l’indemnité va grossir au-delà de cette attente. Enfin, Malick Fofana n’a jamais caché que son rêve était de jouer en Premier League. Autant d’arguments pour le Barça de passer son tour…

Le calendrier de fin de saison de l’OL

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France