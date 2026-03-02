Les journalistes d’OLTV l’avaient franchement mauvaise, hier soir, au coup de sifflet final de l’Olympico (2-3). Ils se sont notamment lâchés sur l’arbitrage…

La tension était déjà palpable au Vélodrome, mais elle est montée d’un cran après le coup de sifflet final de Jérôme Brisard lors du succès de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2).

Avant même la sortie musclée de Paulo Fonseca en conférence de presse, le ton était déjà donné sur OLTV. Le journaliste commentant la rencontre s’est montré particulièrement virulent :

« C’est terminé, l’OL s’incline, essentiellement grâce à l’homme en rouge que vous venez de voir. Avec un arbitrage incroyable, notamment sur le troisième but marseillais. Alors, vous pouvez faire les beaux, c’est sûr ! Quand on joue à douze contre onze, c’est toujours un peu plus facile. L’OL s’incline donc et voit Marseille revenir à deux points ».

Une sortie qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. La séquence est devenue virale en quelques heures, alimentant les moqueries des supporters marseillais, ravis de voir le camp lyonnais fulminer.

Le précédent de 2015 ressort

Dans les échanges en ligne, beaucoup de fans de l’OM ont rappelé qu’en 2015, lors d’un Olympico au Vélodrome, un but de Lucas Ocampos avait été refusé alors que le ballon avait, selon les images, franchi la ligne. Ce soir-là, le 0-0 avait arrangé les affaires lyonnaises dans la course à la UEFA Champions League.

Preuve que, dans ces confrontations historiques, la mémoire collective ne pardonne rien.

Les deux actions qui font débat

Hier soir, deux décisions ont cristallisé la colère lyonnaise.

D’abord à la 50e minute : Corentin Tolisso pense donner deux buts d’avance à l’OL. Après intervention du VAR, le but est annulé pour un hors-jeu extrêmement serré. La ligne virtuelle confirme une position illicite de quelques centimètres, mais Paulo Fonseca continue d’affirmer que son joueur était couvert.

Ensuite, à la 91e minute : sur l’action menant au deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang, Tyler Morton estime subir une faute dans le camp marseillais. L’arbitre laisse jouer, l’OM part en contre et marque le but décisif. Fallait-il interrompre l’action ? Le VAR aurait-il dû intervenir pour une potentielle faute dans la phase de récupération ?

Une attente vers la direction de l’arbitrage

Comme souvent dans ce type de polémique, il faudra attendre l’analyse officielle de la Direction nationale de l’arbitrage pour savoir si des erreurs ont été reconnues ou non.

En attendant, cette nouvelle controverse ajoute un chapitre de plus à la rivalité brûlante entre Marseille et Lyon. Et sur les réseaux sociaux, le match continue… bien après les 90 minutes réglementaires.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France