Coupe de France : on connaît les affiches des demi-finales !

Avant le coup d’envoi d’OL-RC Lens ce soir a eu lieu le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Il y aura encore un choc.

Après l’élimination du PSG par le Paris FC (0-1) en 8es de finale, après celle de l’OM mercredi par Toulouse (2-2, 3 t.a.b. à 4), le vainqueur du choc entre l’OL et le RC Lens ce soir a un boulevard devant lui pour aller au bout. Et cela s’est confirmé avec le tirage au sort des demi-finales qui a eu lieu juste avant le coup d’envoi du match ! Le vainqueur de Lyon-Lens accueillera Toulouse lors du prochain tour. L’autre match verra Strasbourg accueillir l’OGC Nice. Les demi-finales auront lieu les mardi 21 et mercredi 22 avril.