À LA UNE DU 5 MAR 2026
[21:00]Opinion : le Vélodrome est devenu le principal problème de l’OM
[20:43]RC Lens : Pierre Sage clos la polémique sur l’OL
[20:25]Coupe de France : on connaît les affiches des demi-finales !
[20:14]OL – RC Lens : les compos sont tombées
[20:03]PSG : l’étonnante révélation de Jérôme Rothen sur Fabian Ruiz
[19:44]ASSE : petite alerte pour Stassin avant le Red Star
[19:14]OM : le constat implacable d’un Toulousain sur la peur marseillaise
[18:55]Stade Rennais, OM : après River Plate, Sampaoli s’est pris un autre stop monumental
[18:35]OM : la vérité éclate sur l’attitude de Greenwood pendant les tirs au but
[18:17]PSG : Dembélé laisse fuiter son ras-le-bol, la sortie est proche !
Coupe de France : on connaît les affiches des demi-finales !

Par Raphaël Nouet - 5 Mar 2026, 20:25
Avant le coup d’envoi d’OL-RC Lens ce soir a eu lieu le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Il y aura encore un choc.

Après l’élimination du PSG par le Paris FC (0-1) en 8es de finale, après celle de l’OM mercredi par Toulouse (2-2, 3 t.a.b. à 4), le vainqueur du choc entre l’OL et le RC Lens ce soir a un boulevard devant lui pour aller au bout. Et cela s’est confirmé avec le tirage au sort des demi-finales qui a eu lieu juste avant le coup d’envoi du match ! Le vainqueur de Lyon-Lens accueillera Toulouse lors du prochain tour. L’autre match verra Strasbourg accueillir l’OGC Nice. Les demi-finales auront lieu les mardi 21 et mercredi 22 avril.

OGC NiceOLRC LensRC StrasbourgToulouse FC

