Revue de presse espagnole : bonnes nouvelles pour Mbappé et le Real, Xavi lâche une bombe sur Messi, un trio du Barça fait trembler toute l’Europe  

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 9 mars 2026 avec une pluie de bonnes nouvelles pour le Real Madrid et les vérités cinglantes de Xavi sur Joan Laporta, Lionel Messi et le FC Barcelone.

SPORT : « L’Europe t’attend »

Sport met en lumière Lamine Yamal dans son édition du jour ; l’ailier espagnol du FC Barcelone est fortement attendu contre Newcastle demain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (21h).

MUNDO DEPORTIVO : « Trident pour Newcastle »

Après avoir brillé à Bilbao ce samedi (1-0), le trio formé par Pedri, Joan Garcia et Yamal sera aligné demain face aux Magpies et fait peur à l’Europe entière. De son côté, Xavi a dit ses quatre vérités à Joan Laporta après le retour avorté de Lionel Messi au FC Barcelone : « Mon intérêt est de dire la vérité, et Leo n’est pas venu au Barça parce que le président ne le voulait pas, pas à cause de la Liga ni parce que Jorge Messi demande plus d’argent, c’est un mensonge. C’est le président et son entourage qui lui ont dit non, qu’il n’en avait pas les moyens, qu’il avait tous les pouvoirs et que Messi allait mal gérer ce pouvoir. Laporta m’a dit : « si Leo revenait, il lui déclarerait la guerre et il ne pouvait pas l’accepter » Puis, soudain, Leo a cessé de répondre à mes appels, car on lui avait dit que c’était impossible. »

MARCA : Mbappé de retour »

Blessé au genou depuis quelques semaines, Kylian Mbappé devrait faire son retour contre Manchester City en 8es de finale aller de la Ligue des Champions (mercredi, 21h).

AS : « Défi en Ligue des Champions »

En plus de Mbappé, Alvaro Arbeloa pourrait compter sur les retours d’Eduardo Camavinga, Alvaro Carreras, Dean Huijsen et Franco Mastantuono pour affronter les Cityzens au Bernabeu.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)