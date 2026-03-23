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Après la victoire du LOSC contre l’OM à l’Orange Vélodrome, ce dimanche, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le président lillois Olivier Létang s’est laissé aller à une confidence osée en coulisses.

Une défaite qui fait mal… et une phrase qui risque de laisser des traces. Battu à domicile par le LOSC (1-2) ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1, l’OM n’a pas seulement perdu trois points précieux. En coulisses, le club phocéen a également été la cible d’une pique particulièrement cinglante signée Olivier Létang.

« On a gagné mais qu’est-ce qu’ils ont été nuls ! »

Tout sourire après le succès de ses joueurs au Vélodrome, le président du LOSC s’est laissé aller à une confidence pour le moins osée… pensant être à l’abri des regards et des micros : « On a gagné mais qu’est-ce qu’ils ont été nuls ! » Une phrase lâchée en off, en roue libre, dans les coursives de l’enceinte marseillaise, à proximité de la zone mixte. Ce même Létang s’était assuré d’être isolé avec un journaliste, loin des enregistrements officiels, avant de décocher cette attaque frontale contre les Marseillais.

Une défaite qui passe mal à Marseille

Sur le terrain, déjà, la prestation de l’OM avait de quoi inquiéter. Dominés par une équipe lilloise plus réaliste et mieux organisée, les hommes d’Habib Beye ont semblé manquer d’inspiration et d’intensité dans un match pourtant crucial dans la course à l’Europe. Mais cette sortie en coulisses pourrait encore aggraver la frustration côté marseillais.

Une phrase qui pourrait faire du bruit

Cette déclaration pourrait rapidement enflammer les supporters de l’OM et tendre les relations entre les deux clubs. Car au-delà du résultat, c’est bien le ton employé par le facétieux Létang qui interpelle. Une critique sèche, brutale, et surtout inattendue dans un contexte de course à l’Europe à laquelle les deux clubs sont pleinement engagés. La coupure internationale devrait permettre de calmer le jeu.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France