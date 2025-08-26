OL Mercato : un autre titulaire que Fofana sur le départ avant l’OM !

Arrivé il y a seulement quelques mois entre Rhône et Saône, Georges Mikautadze pourrait bien ne pas s’éterniser à l’Olympique Lyonnais. Le club, qui cherche encore à ajuster son effectif avant la fin du mercato estival, se dit désormais ouvert à un départ de son attaquant géorgien.

🟥 Rumeur

L’OL, en quête d’équilibre financier et désireux de renforcer certains secteurs de jeu, n’écarte plus la possibilité de vendre Georges Mikautadze. Si aucune offre concrète n’a encore été transmise, Made In Foot affirme que plusieurs clubs européens se sont déjà renseignés. Sa cote est restée élevée au point que Lyon attend désormais 40 millions d’euros pour le laisser filer avant dimanche soir 20h, clôture du mercato estival à moins d’une heure du choc contre l’OM en L1.

Pour Lyon, un départ représenterait une double opportunité : récupérer une somme significative à réinvestir et alléger une attaque déjà bien fournie. Mais attention, car céder Mikautadze si tard dans le mercato obligerait l’OL à se montrer très réactif pour lui trouver un remplaçant, sous peine de déséquilibrer encore plus son effectif.

De son côté, le joueur reste concentré sur ses performances sportives, mais n’a pas fermé la porte à un nouveau challenge si une belle opportunité se présentait. L’intérêt de clubs de Bundesliga ou de Serie A pourrait rapidement rebattre les cartes.