OL : Daniel Riolo balance sur Mikautadze, l’attaquant réclame des comptes ! 

Pas certain de rester à l’Olympique Lyonnais sur ce mercato, Georges Mikautadze (24 ans) a répondu à une rumeur lancée sur son compte par l’équipe de l’After sur RMC Sport.

Georges Mikautadze ou Malick Fofana, qui sera sacrifié par l’OL cet été ? Alors que le second partait favori, Made In Foot nous a appris hier que le premier était tout aussi en danger au sujet d’un avenir à Lyon.

Il faut dire que le buteur géorgien est érigé au statut de leader offensif lyonnais cette saison et qu’il représente une valeur marchande des plus appréciables pour un club qui cherche encore à renflouer ses caisses.

« Mon investissement ? Mon sérieux ? »

Interrogé sur son cas lundi sur le plateau de l’After, Florent Gautreau a donné des informations qui n’ont pas vraiment plu à l’intéressé : « Mikautadze est un bon buteur mais il ne pourra pas tout faire tout seul. Et si les infos que Daniel (Riolo) donne en creux sur son investissement, son sérieux se confirment, ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle », a expliqué le consultant de RMC Sport.

Devant ces allégations, Mikautadze est monté au créneau en demandant des explications : « Mon investissement ? Mon sérieux ? » On imagine que Riolo répondra à cette question dès sa prochaine apparition à l’antenne…