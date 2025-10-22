Comme annoncé par Paulo Fonseca, Rachid Ghezzal ne fait pas partie du groupe de l’OL qui croisera le fer avec Bâle demain, pas plus que la recrue Hans Hateboer.

Paulo Fonseca vient de communiquer la liste des joueurs retenus pour le match face au FC Bâle, demain soir, dans le cadre du tour de Ligue de l’Europa League. Deux absences à signaler, celle de Rachid Ghezzal, qui n’est finalement pas qualifié après une erreur de l’UEFA, et celle de la recrue Hans Hateboer, qui ne pourra participer qu’après la fin de son premier tour, lorsque les clubs communiqueront une nouvelle liste de joueurs à l’instance continentale.

Gardiens : Greif, Diarra, Konan.

Défenseurs : Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles.

Milieux : Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah.

Attaquants : Karabec, Fofana, Moreira, Satriano, Molebe, Rodriguez.