Igor Paixao ne devrait pas être LE joueur qui va mettre la Ligue 1 à ses pieds sous le maillot de l’OM. En plus de la nomination de l’arbitre à Auxerre, ça fait beaucoup d’un coup.

Igor Paixao ne devrait pas être le futur ovni de la Ligue 1. Kevin Diaz, sur RMC Sport, a été très clair : « Paixao, c’est un bon joueur. Mais il est attendu, il vient d’Eredivisie, il va falloir un certain temps d’adaptation. Il découvre vraiment le très haut niveau. Ce n’est pas le gars qui va rouler sur la L1. » Le message est net : l’attaquant brésilien de l’OM devra faire preuve de patience et d’adaptation avant de devenir le leader offensif attendu par Marseille.

À cela s’ajoute une mauvaise nouvelle pour les supporters de l’OM : le corps arbitral pour le déplacement à Auxerre a été dévoilé et c’est Benoit Bastien qui tiendra le sifflet. L’arbitre n’a dirigé que cinq matchs de Ligue 1 cette saison mais son passage lors de l’Olympico perdu 2-3 à Lyon la saison dernière, avec l’expulsion rapide de Leonardo Balerdi, reste encore dans toutes les mémoires.

Les supporters de l’OM s’inquiètent donc de l’impact que cette nomination pourrait avoir sur le déroulement du match. Le contexte est tendu. Le précédent entre les deux clubs, le 22 février dernier, s’était terminé par une lourde défaite 3-0 et une sortie très médiatisée de Pablo Longoria, qui avait dénoncé une supposée corruption arbitrale, entraînant une suspension de 15 matchs pour le président de l’OM. L’enjeu est donc double pour Paixao : montrer qu’il peut porter l’attaque marseillaise et éviter toute polémique autour de l’arbitrage. Pas une mince affaire pour une équipe qui sort de deux défaites puis d’un nul rageant contre Angers au Vélodrome (2-2).