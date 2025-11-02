OM : De Zerbi a dégoupillé à Auxerre, les insultes ont fusé après le match !

Nerveux sur le bord du terrain, Roberto De Zerbi aurait craqué après la victoire de l’OM à Auxerre ce samedi (1-0), répondant aux provocations du public local par plusieurs insultes en italien.

La victoire de l’OM à Auxerre (1-0) aurait pu se résumer à trois points précieux et un soulagement collectif. Mais sur le bord du terrain, Roberto De Zerbi a vécu un moment de tension intense.

Selon La Provence, le coach de l’OM aurait répondu aux provocations du public de l’Abbé-Deschamps par plusieurs insultes en italien. Un éclat qui a échappé aux spectateurs et aux caméras.

« Un match contre le Real Madrid »

Heureusement, l’Italien a su calmer le jeu rapidement. Avec une pointe d’humour, il a évoqué la situation en la comparant à « un match contre le Real Madrid », détendant ainsi l’atmosphère après ce moment de tension.

Malgré ce petit coup de sang, l’essentiel est là : l’OM repart avec la victoire et les trois points. Mais ce passage montre aussi combien la saison reste exigeante pour De Zerbi, obligé de gérer à la fois ses joueurs et la pression.