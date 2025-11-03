OM Mercato : le pire cauchemar d’Aguerd ciblé en attaque ?
FC Nantes : la défaite contre le FC Metz a sauvé sa peau !

Stéphane Le Mignan (FC Metz)
Bastien Aubert
3 novembre 2025

Fragilisé sur le banc du FC Metz depuis le début de la saison, Stéphane Le Mignan s’est offert un sursis en s’imposant face au FC Nantes de dimanche à La Beaujoire. 

Si la semaine du FC Nantes a été compliquée avec deux défaites en compteur, celle du FC Metz est aux antipodes. Après avoir battu le RC Lens mercredi à domicile (2-0), le club lorrain s’est imposé hier à Nantes sur le même score.

L’équipe lorraine semble ainsi sortir grande gagnante de la semaine écoulée. Elle a cédé à Auxerre la dernière place qu’elle occupait depuis la 2e journée et a sans doute sauvé le poste de son entraîneur, Stéphane Le Mignan, qui paraissait particulièrement fragilisé à la suite du revers à Lille. « Ça fait partie du métier, ce n’est pas agréable, confie le coach messin à L’Équipe. Mais, si on maintient le cap, ça bascule à un moment ou à un autre. »

Des propos en écho aux moments qui ont succédé à la claque face au LOSC puisqu’un débat a eu lieu avec les joueurs, puis une rencontre avec des supporters, et il en a émergé qu’il convenait de ne pas être minimaliste dans les contenus pour prétendre gratter des points. Pari gagné et il faudra attendre un peu avant de condamner le FC Metz à une nouvelle descente en Ligue 2. 

FC MetzFC NantesLigue 1
#A la une#RECAP'

