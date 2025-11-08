OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !

PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !
William Tertrin
8 novembre 2025

Les mots de Luis Enrique en conférence de presse avant le choc entre l’OL et le PSG ce dimanche soir.

Quelques jours après sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-2), le PSG est de retour à la compétition et affrontera l’OL pour le choc de la 12e journée de Ligue 1 dimanche soir. Privé de quatre titulaires avec Hakimi, Mendes, Doué et Dembélé, Luis Enrique aura fort à faire. Présent en conférence de presse ce samedi, il a réagi à pas mal de sujets, dont voici un condensé ci-dessous.

Mendes et Hakimi blessés

« Je suis très motivé parce que j’aime les difficultés. Pour moi, c’est un moment très particulier mais positif. Il faut accepter chaque moment et chercher le positif. C’est quelque chose d’habituel pour les entraîneurs de haut niveau ».

La présence du jeune David Boly, latéral droit, dans le groupe

« Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C’est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain ».

Le mercato d’hiver

« On est ouvert tout le temps sur le mercato, mais il n’y a pas d’urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n’y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures mais comme dans tous les clubs. On a confiance dans les joueurs de l’équipe ».

La défaite contre le Bayern

« Ce que j’ai vu est un sentiment de douleur comme à chaque fois que tu perds. Je suis toujours honnête avec les joueurs. Il y a eu plus de choses positives que je pensais. Les petits détails sont importants. On a fait quelques petits cadeaux. La différence entre les deux équipes est très petite. »

Propos rapportés par RMC Sport.

