L’OL officialisé la signature d’un contrat de trois ans avec le prestigieux club marocain de l’Ittihad Riadi de Tanger.

L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup en ce début de semaine. Le club rhodanien a officialisé la signature d’un partenariat stratégique avec l’Ittihad Riadi de Tanger, prestigieuse formation marocaine. Un accord de trois ans qui pourrait bien ouvrir de nouvelles perspectives sportives et économiques des deux côtés de la Méditerranée.

Dans un communiqué, l’OL s’est félicité de cette alliance inédite. « Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision stratégique : bâtir des relations solides et durables avec des clubs partageant nos valeurs d’excellence et de développement. Nous sommes fiers d’accompagner l’Ittihad Riadi de Tanger dans la structuration de son projet et la valorisation de ses talents », a déclaré Matthieu Louis-Jean, Directeur Technique de l’OL.

Un partenariat gagnant-gagnant

Concrètement, le club lyonnais va accompagner l’IRT dans plusieurs domaines clés : la formation du staff technique, la structuration du recrutement et de la cellule de haute performance, ainsi que la mise en place d’une méthodologie de travail adaptée à l’identité du club marocain.

Au-delà du simple échange d’expertise, cet accord symbolise aussi l’ambition lyonnaise de renforcer sa présence internationale et de repérer de nouveaux talents prometteurs. Un partenariat gagnant-gagnant, qui pourrait bien être le premier acte d’un mercato placé sous le signe de l’ouverture et de l’innovation.